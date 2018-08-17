KAV, iki kişiye burs veriyor 

Kanser Araştırma Vakfı (KAV), 2018-2019 akademik yılı itibariyle KKTC’de kanser konusunda araştırma amaclı KKTC uyruklu 2 kişiye burs vereceğini açıkladı. Vakıf Başkanı Prof. Mustafa Camgöz’ün yapmış olduğu açıklamaya göre burslar kanser araştırmaların uygulandığı herhangi bir alanda (ör. moleküler biyoloji, hücre biyolojisi, biyoinformatik, çevre) yüksek lisans veya doktora seviyesinde olacaktır.

Prof. Camgöz, vakfın yapmış olduğu araştırma projeleri ile ilgili detaylı bilgi almak isteyenlerin başvurudan önce www.kanserarastirvakfi.org web sitesine ziyaret etmelerini önerdi.

İlgili şahısların aşağıdaki belgeleri 15 Eylül tarihine kadar Prof. Mustafa Camgöz’ün Email adresi olan m.djamgoz@imperial.ac.uk adresine iletmesi gerekmektedir.

Özgeçmiş Proje bilgisi (Danışman, universite, laboratuvar detaylari dahil) Bütçe Referans verecek iki uzmanın isim ve Email adresleri

(2-4 sayfayı geçmemelidir).