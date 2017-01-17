Kıbrıs Amerikan Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi (KAÜSEM) sertifika programlarına bir yenisini daha ekledi.

KAÜSEM, kurum ve kişilerden gelen talepler doğrultusunda ‘İtalyanca Dil Kursu’’ sertifika programını başlattı. Dil kurslarının yanı sıra Etkili iletişim. Yaratıcı Yazarlık, İngilizce İş Yazışmaları ve Muhasebe kurslarını da bünyesinde barındıran KAÜSEM İtalyanca dil kursu kayıtları tamamlandı. KAÜ Halkla İlişkiler Birimi Sertifikasyon programının ocak ayında başlayacağını bildirdi.

Kıbrıs Amerikan Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre, Haftada iki gün, iki saat olacak programın, toplamda 8 hafta 32 saat süreceğini belirten KAÜSEM yetkilileri, kursa katılım gösteren tüm kursiyerlerin, program sonunda Kıbrıs Amerikan Üniversitesi Rektörlüğünden onaylı sertifikalara sahip olacaklarını açıkladı.