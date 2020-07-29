KAÜ ile KAMUSEN arasında işbirliği protokolü

Kıbrıs Amerikan Üniversitesi (KAÜ) ve Kıbrıs Türk Kamu Görevlileri Sendikası (KAMUSEN) arasında iş birliği protokolü imzalandı.

Buna göre, KAMUSEN üyelerine KAÜ ve GAÜ okullar grubu bünyesinde çeşitli burs olanakları sağlanacak; KAMUSEN, KAÜ öğrencilerine ihtiyaç dâhilinde staj ve araştırma imkânı sağlayacak. Protokol kapsamında ortak projeler ve çalışmalar da gerçekleştirilebilecek.

Üniversiteden verilen bilgiye göre, Kıbrıs Amerikan Üniversitesi (KAÜ) Rektörlük binasında gerçekleşen imza töreninde, Girne Amerikan Üniversitesi Kurucu Rektörü Serhat Akpınar, KAÜ Rektörü Prof. Dr. Gökçe Keçeci ve KAMUSEN Başkanı Metin Atan da hazır bulundu.

Törende, Girne Amerikan Üniversitesi Kurucu Rektörü Akpınar, KAMUSEN Başkanı Atan, KAÜ Rektörü Keçeci, KAMUSEN Yönetim Kurulu Üyesi Melahat Arıklı konuşma yaparak, iş birliğinden duydukları memnuniyeti ifade etti.