Katmer göbeğe elveda!

Dilara Topcan

Ah şu göbek meselesi! Yaz aylarının sonlanmasıyla birlikte yağlanması muhtemel olan göbek çevresinin önüne geçmek için en doğru zamanlardayız. Şimdiden tedbir alırsak ve kendimizi programlarsak sonbahar ve kışı yağlanmadan geçirmemiz mümkün. Bildiğiniz gibi günlerin kısalması, havanın soğuması, hareketsizlik vb. faktörler nedeniyle özellikle Mart ayına kadarki süreçte yağlanma riski hayli artıyor. Tüm bunlardan etkilenmeksizin formumuzu korumak ise yine bizlerin elinde, daha doğrusu ‘zihnimizde’!

BEL ÇEVRESİ YAĞLILIĞI EN TEHLİKELİSİ!

Karın içinde biriken ekstra yağlar organların işlevini de bozabiliyor! Bu da göbekli olmayı görünümden ziyade sağlık açısından da son derece dezavantajlı kılıyor. Eğer siz de bel çevrenizdeki yağlılığın sağlığınız açısından risk faktörü teşkil edip etmediğini öğrenmek istiyorsanız hemen bir mezura yardımıyla göbeğinizin 1cm üzerinden itibaren bel çevrenizi ölçün. Bu ölçümün kadınlarda 88cm’i erkeklerde ise 102cm’i geçmemesi gerekiyor. Limite yakın ya da limit üzerindeyseniz de hemen bir diyetisyene başvurun.

ERKEKLER DİKKAT!

Vücut yapısı ve hormonal farklılıklardan ötürü erkeklerde karın içi yağlanma yani göbeklenme riski kadınlara nazaran (menopoz önceki kadınlar) çok daha yüksek. Bu nedenle özellikle erkeklerin kalp rahatsızlıkları, diyabet, kanser ve yüksek tansiyon riski de karın içi yağlanma sebebiyle bir nebze daha fazla olabiliyor. Bu nedenle özellikle erkeklerin bu konuda daha dikkatli olmalarında fayda var…

MEYHANE KÜLTÜRÜNE BİRAZ ARA

Gözlemlediğim kadarıyla restoranlarda sağlıksız beslenme biçimini sıklıkla tercih etmeye devam eden kesim hayli yoğunlukta. Özellikle de meyhanelerde… Meyhaneler hemen hemen her akşam dolu vaziyette. Birçok kişi sıklıkla etkinlik olarak meyhanelere gitmeyi tercih edebiliyor. Tabii bu durum sonucunda özellikle akşam geç vakitlerde yemek yeme durumuna bir de aşırı kırmızı et, yağlı mezeler ve tabii ki alkol tüketimi de eklenince bel çevresinde yağlanma kaçınılmaz oluyor. Bu nedenle meyhaneye gitme sıklığını da azaltmakta fayda var.

GÖBEKLENDİREN BESİNLER!

İşte göbeğe göbek katabilen bazı besinler: beyaz ekmek, beyaz makarna, beyaz pirinç, poğaça, simit, pilavuna, börek, tatlılar, şekerli içecekler, glukoz ve fruktoz şurubu içeren katkı maddeli her türlü gıda, fazla tüketildiği takdirde yağı azaltılmış diyet ürünler (şekerli olabiliyorlar), alkol, aşırı yağ tüketimi, kızartmalar…

FORM TUTMAYA VE GÖBEKLE VEDALAŞMAYA YARDIMCI 3 NOKTASI

1)Kas kütlemizi artırmak metabolizma hızımızı artırır ve daha fazla kalori yakmamıza, dolayısıyla da yağ depolama riskimizi düşürmemize neden olur. Bu nedenle kas yoğunluğunu artıracak spor aktivitelerine katılmak hem form tutmaya hem de göbekle vedalaşmaya destek sağlayacaktır.

2)Açlık ve susuzluk sinyallerinin birbirine benzediğinden sürekli olarak bahsediyoruz. Kendinizi düzenli yemek yiyor olduğunuz halde (herhangi bir rahatsızlık etmeni de söz konusu olmaksızın) aç hissediyorsanız kesinlikle susuz olabileceğinizin de bilincine vararak bu esnalarda öncelikli olarak bir bardak su içmelisiniz. Bu sayede esktra kalori alımının ve yağlanma riskinin de önüne geçmiş olursunuz.

3)Sürekli olarak bir şeyler izlerken yemek yeme ya da ağzınızı tatlandırma ihtiyacındaysanız da ya düşük kalorili yiyecekleri (elma, kereviz, salatalık vb.) ya da size rahatsızlık vermeyen meyve ya da bitki çaylarını tüketmeye çalışın. Kurabiye, cips, bisküvi, tatlı ve kuruyemiş gibi alternatiflerin özellikle göbek çevrenizde birikerek birer yağ tabakası formunda yollarına sizinle devam edebileceklerini de unutmayın…

Hepimiz için sağlık, güzellikler ve sevgiyle dolu bir gün olsun… Neşeyle kalın…