'Katkı KKTC hesabına yattı'

TC Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Başbakan Ersin Tatar onuruna öğle yemeği verdi.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki yemeğe, Turizm ve Çevre Bakanı Ünal Üstel ile Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy da katıldı.

Tatar ve Oktay, yemekten önce bir süre görüştü, ardından yemeğe geçildi.

Bir soru üzerine Oktay, mali işbirliği protokolü çerçevesindeki katkının KKTC hesabına yatırıldığını açıkladı.