Katı atık yönetimi konusunda ortak görüş

Girne Belediyesi tarafından yürütülen ve Avrupa Birliği tarafından Toplum Kalkınması 4. Hibe Programı kapsamında finanse edilen kuzey sahil şeridinde 4 belediyenin faydalanacağı “Transfer İstasyonu ve Geliştirilmiş Atık Yönetimi Hizmetleri” projesiyle ilgili Girne Belediyesi Sanat Galerisi’nde bir ortak görüş toplantısı gerçekleştirildi.

Toplantıya, Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü, Lapta Belediye Başkanı Mustafa Aktuğ, Çatalköy Belediye Başkanı Mehmet Hulusioğlu, Alsancak Belediye Başkanı Fırat Ataser, Tatlısu Belediye Başkanı Hayri Orçan, Esentepe Belediyesi As Başkanı Vahit Soytürk, Avrupa Komisyonunu temsilen Toplum Kalkınması-4 Hibe Program Sorumlusu Proje Yöneticisi Christopher Edge ile belediyelerin ilgili birim personeli katıldı.

Toplantıda, katı atık yönetimi konusunda altı belediye başkanları fikirlerini ortaya koyarken, projenin ivedilikle hayata geçirilmesi adına çalışmaların nasıl ilerletilebileceği konusunda görüş alışverişinde bulunuldu.

Toplantıda konuşan Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü, Çevre Bakanlığı’nın son aşamaya getirdiği ambalaj atıklarıyla ilgili tüzüğün de katı atık yönetimi konusunda belediyeler için önem teşkil ettiğini ifade etti.