Kathimerini: Direkt uçuş yalanlandı

İngiltere Dışişleri Bakanlığı’nın bir temsilcisi, Ersin Tatar’ın “İngiltere’nin Ercan’a direkt seferlerini incelediği” iddiasını yalanladı.

Katimerini’ye göre İngiltere Dışişleri Bakanlığı yetkilisi, “İngiltere’nin Kıbrıs’a yönelik pozisyonu değişmedi” dedi.

Katimerini, İngiliz kaynağın ismini vermedi, açıklamanın nerede yapıldığına yönelik de bir kaynak belirtmedi.

Ercan Havalimanı’nda yaptığı açıklamada Ersin Tatar “İngiltere’den direkt uçuşların başlaması mümkündür. Gerekli düzenlemeler yeni terminalin de tamamlanmasının ardından yapılacak” demişti.

Cyprus Mail de bu yöndeki yalanlamayı, yine kaynak göstermeden, “bir İngiliz yetkili”ye dayandırarak duyurdu, uluslararası sivil havacılık örgütünün Ercan (Timbu) Havaalanı’nı tanımadığına dikkat çekti.

Kaynak: Cyprus Mail ve Katimerini