Katar’dan 15 milyar dolarlık yatırım paketi

TC Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beştepe'de Katar Emiri Al Sani ile yaklaşık 3,5 saat süren bir görüşme yaptı. Görüşme sonrası yapılan yazılı açıklamada, Katar Emiri, görüşmede, Katar olarak Türkiye’ye 15 milyar dolarlık yatırım paketini hızlıca hayata geçireceklerini belirtti. TC Hükümet kaynakları, piyasaya ve bankalara hızlı kaynak girişi sağlanacağını söylediler.

Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, Katar Emiri Şeyh Temim’in çalışma ziyareti çerçevesinde gerçekleşen görüşmede, ikili ilişkiler ve bölgesel konular hakkında görüş alışverişinde bulunuldu. Şeyh Temim, görüşmede, Katar olarak Türkiye’ye 15 milyar dolarlık yatırım paketini hızlıca hayata geçireceklerini bildirdi.

TC Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ile Katar Maliye Bakanı Ali Şerif El-İmadi’nin de hazır bulundukları görüşmede iki lider, Türkiye-Katar arasındaki ilişkileri her alanda daha da geliştirme hususundaki kararlılıklarını teyit etti.

3,5 saat sürdü

Beştepe'de basına kapalı gerçekleşen görüşme, yaklaşık 3,5 saat sürdü. Görüşme öncesi Erdoğan, Katar Emiri Al Sani'yi törenle karşıladı. Daha sonra Erdoğan, Beştepe'de Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile yemekte bir araya geldi.