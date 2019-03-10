KAT KAT TEHLİKE

Devrim DEMİR

Girne Amerikan Üniversitesi’ne ait bir binanın dördüncü katında nedeni henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı çıkan yangının ardından gözler yeniden Girne’de artan yüksek binalara çevrildi.

Hızla artan 10 katlı binalara sahip Girne’de itfaiyenin olaylara müdahale gücü dört katla sınırlı.

Özellikle çok katlı binaların yer aldığı Girne’de bulunan 4 kat ve üzerindeki binaların büyük bir çoğunluğunda yangın çıkışı bulunmuyor.

Ayrıca bu binalarda olası bir arıza durumunda üst katlara ulaşımı kolaylaştıracak ikinci asansör de yok.

Ciddi araç eksikliği yaşayan İtfaiye Müdürlüğü’nün yalnızca Lefkoşa ve Mağusa’daki şubelerinde 14 kat ile 17 kat arasında değişen binalardaki yangınlara ulaşabilecek bir hidrolik uzun merdivenli aracı bulunuyor.

Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü, yüksek katlı binalarda yaşayan vatandaşların da yeterli tedbirlerin alınıp alınmadığı konusunda Belediye’ye sürekli sorular yöneltildiğini kaydetti.

YENİDÜZEN’e konuşan Güngördü, yüksek katlı binalarda sadece yangın söndürmenin değil, içerde kalan insanların tahliye edilmesinin de önemli olduğunu değinerek, Girne Belediyesi, İtfaiye ve Sivil Savunma’nın bu konuyla ilgili mutlaka tatbikat yapılması gerektiğini söyledi.

Kıbrıs Türk Mimar Mühendisler Odası Başkanı Seran Aysal ise, hızla artış gösteren yüksek katlı binalardaki yangınlara karşı yaklaşık dört ay önce Başbakanlığa ‘ Yangın yönetmeliği ‘ ile ilgili hazırladıkları taslağı sunduklarını ve süratle yasallaşmasının gerektiğini belirtti.

Emekli İtfaiye Müdürü Aysın Öztrak’ta Aralık ayında YENİDÜZEN’e yaptığı açıklamada, itfaiye de sadece personel eksikliği olmadığını, yükselen binalara karşı araçların da yetersiz olduğunu vurgulamıştı.

Öztrak açıklamasında özellikle Girne’de yükselen binalara dikkati çekerek, Girne’de itfaiyede hidrolik araç olmadığını açıklamıştı.

Polis Genel Müdürlüğü İtfaiye biriminde yüksek katlı binalara olası bir yangın anında müdahale edecek iki hidrolik uzun merdivenli araç mevcut. Bu araçlar 14 ile 17 kata kadar yangınlara ulaşabilecek hidrolik merdivenli. Yıllardır araçların arttırılması ile ilgili talep yapılsa da polis envanterine yeni araç eklenmedi.

Yangın ‘eksikliği’ yeniden gündeme getirdi

Girne Amerikan Üniversitesi dördüncü katında hafta başında çıkan yangın itfaiyedeki yetersizliği bir kez daha gündeme taşıdı. İtfaiye de dört ve üzerindeki katlarda çıkan yangınlara müdahale etmekte güçlük yaşıyor. İtfaiye ekipleri imkânsızlıklar içinde binaların dört ve üzerindeki katlarında çıkan yangınları söndürmeye yetmiyor.

Yalnızca Lefkoşa ve Mağusa’da var

Ciddi araç eksikliği yaşayan İtfaiye Müdürlüğü’nün yalnızca Lefkoşa ve Mağusa’daki şubelerinde 14 kat ile 17 kat arasında değişen binalardaki yangınlara ulaşabilecek hidrolik uzun merdivenli aracı bulunuyor. Girne’de olası bir yangın durumunun yaşanmasında Lefkoşa’dan araç takviyesi yapılırken, Mağusa’daki aracın da İskele’deki yangınlara müdahale ettiği daha önce açıklanmıştı

YANGIN YÖNETMELİĞİ YOK… Kıbrıs Türk Mimar Mühendisler Odası Başkanı Seran Aysal ise, hızla artış gösteren yüksek katlı binalardaki yangınlara karşı yaklaşık dört ay önce Başbakanlığa ‘Yangın yönetmeliği ‘ ile ilgili hazırladıkları taslağı sunduklarını ve süratle yasallaşmasının gerektiğini belirtti

Aysal: “İtfaiye araç parkı genişletilmeli”

YENİDÜZEN’e konuşan Kıbrıs Türk Kıbrıs Türk Mimar Mühendisler Odası Başkanı Seran Aysal, itfaiyenin araç parkının genişlemesinin çok önemli olduğuna değindi. Daha yüksek katlı binalar için olası bir yangın durumunda araç ve ekipmanların geliştirilmesi gerektiğine vurgu yapan Aysal, yüksek katlı binaların projelerinde itfaiyenin taleplerinin uygulandığını ancak sürecin proje aşamasında değil, binalar yapıldıktan sonra itfaiyenin taleplerinin denetlenip denetlenmediğinin önemli olduğunu altını çizdi.

‘Yangın yönetmeliği ‘ yasallaşmalı

Seran Aysal, binaların tamamlandıktan sonra itfaiyenin taleplerinin denetlenip denetlenmediğinin akıllarda büyük soru işareti oluştuğunu bu kontrollerin itfaiye tarafından yapılması gerektiğine değindi.

Aysal, “Yüksek katlı binaların yapımı aşamasındaki projelere görüşü uzman kişiler veriyor ve bunların binalar bittikten sonra kontrol edilmesi gerekmekte. Bu konuda ciddi bir mevzuat açığı söz konusu. Önüne geçmek için biz Kıbrıs Türk Mimar Mühendisler Odası olarak benim başkanlığımda Ekim ayında Başbakan Tufan Erhürman’a ‘yangın yönetmeliği’ ile ilgili bir taslak hazırlayarak sunduk. Taslağın acilen yasallaşarak hayata geçirilmesini istiyoruz bu yönetmelik sayesinde boşluklar doldurulabilir. Taslağı hazırlarken, komisyonumuz, Sivil Savunma ve İtfaiye ciddi şekilde katkı koymuşlardır. Geciktirilmeden ‘ yangın yönetmeliği’ hayata geçirilmeli. BU yönetmelikle yüksek katlı binalarda ciddi tedbirler alınacağına inanıyoruz” dedi.

GÜNGÖRDÜ: “VATANDAŞ RAHATSIZ”… 7, 8, 9 ve 10 katlı binalarda yaşayan vatandaşların da binalarda yangınlara karşı yeterli önlem alınıp alınmadığı hususunda ciddi rahatsızlıkları olduğunu ve Girne Belediyesi’ne sorular geldiğini kaydetti.

Güngördü: Vatandaş rahatsız

Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü ise YENİDÜZEN’e yaptığı açıklamada, Mayıs 2010 yılında 10 katlı binalara izin verildiğini, Şubat 2018 yılında ise bu izinin 5 kata düşürüldüğünü anımsattı. 7,8,9, ve 10 katlı binalarda yaşayan vatandaşların da binalarda yangınlara karşı yeterli önlem alınıp alınmadığı hususunda ciddi rahatsızlıkları olduğunu ve Girne Belediyesi’ne sorular geldiğini kaydetti.

“Halk bilinçlenmeli, tatbikat yapılmalı”

Yüksek katlı binalarda sadece yangın söndürmenin yeterli olmadığını, bu binalarda yaşayan insanların olası bir durumda tahliye edilmeleri konusunda Sivil Savunma, İtfaiye ve Girne Belediyesi’nin tatbikat yaparak halkın bilinçlenmesi gerektiğini savundu.

Girne’de yükselen binaların şehrin gerçeği olduğunu belirten Güngördü, şu anki maksimum bina kat sayısının 5 kat olduğunu sadece yangın değil artış gösteren binaların şehrin trafiğini olumsuz etkilediğini söyledi.

GİRNE’DE 5 KAT ÜSTÜ 65 BİNA… Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü, Girne’de şu an 7, 8, 9 ve 10 katlı yaklaşık 65 binanın olduğunu ruhsat aldığı halde yapım aşamasında devam eden binaların olduğunu da belirtti.

5 kat üstü 65 bina var

Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü, Girne’de şuan 7,8,9, ve 10 katlı yaklaşık 65 binanın olduğunu ruhsat aldığı halde yapım aşamasında devam eden binaların olduğunu da belirtti.

Güngördü: Girne’ye yeni araç şart

Şehrin güvenliği için Girne İtfaiye Şubesi’nin araçlarının mutlaka yenilenmesi ve araç sayısının da arttırılması gerektiğine vurgu yapan Güngördü, yüksek katlı binaların bulunduğu bir şehirde itfaiyede mutlaka hidrolik araç bulunması gerektiğini kaydetti.

Emekli itfaiye müdürü dile getirmişti

Aralık ayında YENİDÜZEN’e verdiği röportajda Girne İtfaiyesinin eksikliklerini Emekli İtfaiye Müdürü Aysın Öztrak dile getirmişti. Öztrak, ifadelerinde şöyle demişti;

““İskele ve Girne’de hızla artan yüksek katlı binalarda olası bir yangın durumunda halen bir hidrolik aracımız yok. Üst katlı binalara müdahale edecek hidrolik araçların itfaiye için alınması şart. İtfaiyede çalışan karhamlar, modern hızlı ve güvenli araçları hak ediyor. Onlar canlarını ortaya koyarak her görevde başrolde” dedi.

'GAÜ yangını' açıklaması: Araçlar eski değil

Girne’de GAÜ’ye ait bir binanın dördüncü katında meydana gelen yangınla gündeme taşınan “yüksek katlı binalar ve güvenlik” konusuyla ilgili Polis Basın Subaylığı’ndan açıklama geldi.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamada, “GAÜ’deki yangına merdiveni olmayan eski bir itfaiye aracı ile müdahale edildiği ve itfaiyenin yetersiz kaldığı yönünde iddialar”a yanıt verildi.

İddiaların gerçeği yansıtmadığı, araçların yeni ve tam donanımlı olduğu belirtilerek, yangının üçüncü katta olmasının öğrenilmesi üzerine Lefkoşa İtfaiye Şubesinde bulunan hidrolik merdivenli itfaiye aracının hemen yola çıktığı ifade edildi.

İhbarın yapılmasının ardından kısa sürede olay yerine ulaşan itfaiye ekiplerinin süratli bir şekilde yangına müdahale ettiği belirtilirken, soğutma çalışmaların zamanında başladığı ifade edildi.