Kasulidis: “Amerikalılar bizi uyarmıştı”

Kıbrıs Rum Dışişleri Bakanı Yoannis Kasulidis “Amerikalılar, ilişkileri o kadar iyi olmadığı için Türkiye’ye nüfuz kullanamayacakları konusunda bizi bir süre önce uyarmıştı” dedi.

Kıbrıs Rum radyosu, Kasulidis’in, Amerikalıların Türkiye’ye nüfuz kullanamayacakları uyarısı yanında “Çok yakında İngilizler ve diğerleri gelip, enerji planlarından taviz vermesi için Kıbrıs Cumhuriyeti’ne baskı yapmaya çalışacak” da dediğini duyurdu.

Kıbrıs Türk tarafının, enerji planlamasının tarafı olma talebini “düğünden önce boşanma isteği” diye niteleyen Kasulidis; “böyle bir şey de, enerji planlamalarının dondurulması da kabul edilemez“ dedi.

Kasulidis, Kıbrıs Rum Yönetimi’nin 3’üncü parseldeki sorunu sınırlandırması ve Kıbrıs müzakerelerinin Crans Montana’da kaldığı yerden devam etmesinde ısrar etmesi gerektiği görüşünü de ortaya koydu.

Kasulidis, Kıbrıs Rum Yönetimi’nin, Varna’da düzenlenecek AB-Türkiye toplantısının iptal edilmesi talebinde bulunacağı bilgileri sorulduğunda “çıkarlar çok büyük ve böyle bir talep çok zor kabul edilir” ifadesini kullandı.

Yoannis Kasulidis Türkiye’nin şu anda 3’üncü parselde olmasının iki sebebi olduğunu, bunlardan birinin, bölgedeki gelişmeler ve kimsenin Ankara’ya baskı yapamayacak olması, diğerinin de ENI’nin İtalya hükümetinin gücü sınırlı olduğu için “zayıf halka olması” olduğunu söyledi.