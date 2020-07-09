Kasti hasarda bulundu, Ercan’da yakalandı

Mağusa’da önceki gün bir evin kapısını kasti hasara uğratan kişi Ercan Havaalanı’ndan çıkış yapmak isterken tutuklandı.

Verilen bilgiye göre, H.T. (E-23), kendisini polise ihbar ettiği gerekçesiyle İbrahim Apdelmodty’nin evinin kapısını kasti hasara uğrattı. Bahse konu şahıs Ercan’dan çıkış yapmak istediği sırada tespit edilerek tutuklandı.

Polisin olaylarla ilgili soruşturması sürüyor.