Kasti hasarda bulundu, Ercan’da yakalandı
Mağusa’da önceki gün bir evin kapısını kasti hasara uğratan kişi Ercan Havaalanı’ndan çıkış yapmak isterken tutuklandı.
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Mağusa’da önceki gün bir evin kapısını kasti hasara uğratan kişi Ercan Havaalanı’ndan çıkış yapmak isterken tutuklandı.
Verilen bilgiye göre, H.T. (E-23), kendisini polise ihbar ettiği gerekçesiyle İbrahim Apdelmodty’nin evinin kapısını kasti hasara uğrattı. Bahse konu şahıs Ercan’dan çıkış yapmak istediği sırada tespit edilerek tutuklandı.
Polisin olaylarla ilgili soruşturması sürüyor.
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Etiketler : Ercan Havaalanı, kasti hasar
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