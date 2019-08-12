“Kasıt değil, ‘görevi ihmal’ var”

Girne Tapu Dairesi’nde sahte evraklara onay verdikleri iddia edilen T.D. ve V.V. isimli çalışanlar, dün çıkarıldıkları mahkemede teminatla serbest bırakıldı... Zanlılardan Ö.A mahkemeye çıkarılmadan serbest bırakılmıştı.

Polis, tutuklu Tapu Çalışanlarının telefon kayıtları ve banka hesaplarında detaylı inceleme yaptı… 2019 yılı içerinde mal alıp almadıklarını araştırdı. ‘Şüpheli’ bir durum tespit etmeyen polis ‘kasıt’ değil ‘ihmal’ olduğunu düşünüyor…

Dila ŞİMŞEK

Girne’de 25 Temmuz tarihinde ortaya çıkan sahte evrak davası üzerine tutuklanan İş insanı M.E. ve tasdik memuru, UBP Girne İlçe Başkanı S.Ö.’nün ardından tutuklanan Girne Tapu Dairesi’nin 3 çalışanından ikisi dün yeniden mahkemeye çıkarıldı, 100’er bin TL teminatla serbest bırakıldı.

Zanlılardan Ö.A, olayla ilgili olmadığı tespiti ile mahkemeye çıkarılmadan serbest bırakılmıştı.

Polis, tutuklu Tapu Çalışanlarının telefon kayıtları ve banka hesaplarında detaylı inceleme yaptı… 2019 yılı içerinde mal alıp almadıklarını araştırdı. ‘Şüpheli’ bir durum tespit etmeyen polis ‘kasıt’ değil ‘ihmal’ olduğunu düşünüyor…

Derinleşen soruşturmada olayla bağlantılı olduğundan şüphelenilen 3 tapu çalışanı aleyhine geçtiğimiz Cuma günü 3’er gün tutukluluk emri alınmıştı. Tapu çalışanı, zanlılar T.D., V.V., ve Ö.A. geçtiğimiz hafta “Resmi evrak sahteleme”, “Sahte evrağı tedavüle sürme”, Sahte davranışla kayıt temini”, “Sahtekarlıkla mal temini” ve “Kamu görevlisinin sahtekarlık yaparak emniyeti suistimal etmesi” suçlarından tutuklanmıştı.

Pasaportlarına el kondu…

Girne Tapu Dairesi’nde sahte evraklara onay verdikleri iddia edilen T.D. ve V.V. isimli çalışanlar dün yargı önündeydi. Zanlıların avukatlarının talebini kabul eden mahkeme, zanlıların yurtdışına kaçma durumları bulunmadığı sebebiyle teminatla tutuksuz yargılanmalarına karar verdi. 100’er bin TL teminata bağlanan zanlıların kimlik ve pasaportlarına da el kondu.

Zanlıların yakınları ve iş arkadaşları da oradaydı…

Zanlıların yakınları ve iş arkadaşları da, sabahın erken saatinde mahkeme önüne gelerek, onlara destek verdi.

Mahkemeye çıkarılmadan serbest bırakılan zanlı Ö.A. da, destek belirtmek için dava sonrası mahkeme önündeydi.

Zanlıları sloganlar ve alkışlarla karşılayan yakınları, “Başınız dik dursun, siz suçsuzsunuz” gibi söylemlerde bulundu.

Girne Polis Müdürlüğü’ne bağlı Cürümleri Önleme Şubesi ve Adli Şube polis ekipleri mahkeme çevresinde geniş güvenlik önlemi aldı.

‘Kasıtlı’ değil, ‘ihmal’ olduğu düşünülüyor…

Girne Polis Müdürlüğü’ne bağlı Adli Şube’de görevli polis memuru Halil Drangoz, zanlılar T.D. ve V.V.’nin “Resmi evrak sahteleme”, “Sahte evrağı tedavüle sürme”, Sahte davranışla kayıt temini”, “Sahtekarlıkla mal temini” ve “Kamu görevlisinin sahtekarlık yaparak emniyeti suistimal etmesi” suçlarından tutuklandığını kaydetti.

Ancak yapılan detaylı araştırmada zanlıların telefonlarının, imzalarının ve banka hesaplarının incelendiğini, 2019 yılında üstlerine mal alıp almadıklarını soruşturduklarını ve şüpheli bir durum tespit edilmediğini söyleyen Drangoz, zanlıların olayı kasten değil, ihmalkarlıktan yaptığının düşünüldüğünü belirtti.

“600 bin Sterlin değerinde mülkün devri geçti”

Drangoz, zanlıların sahte evraklara verdiği onay ile yaklaşık 600 bin Sterlin değerinde 6 adet dairenin devri geçtiğinin tespit edildiğini kaydetti.

Drangoz, zanlıların bu süreçte ‘görevi ihmal’den de yargılanacaklarını vurguladı.

Polis memuru Drangoz, 4 Temmuz tarihinde zanlı M.E.’nin G.A.’nın imzasını sahteledikten sonra, tasdik memuru zanlı S.Ö.’ye onaylatarak sahte evrakı 5 Temmuz tarihinde Girne Tapu Dairesi’nde tedavüle sürerek, sahtekârlıkla mal temini sağladığını anlattı.

Drangoz, polisin yürüttüğü soruşturmasında zanlı M.E.’nin sahtelediği evrak üzerinde işlem yaptıkları tespit edilen tapu çalışanı zanlıların sahte vekalet üzerinde G.A., onay kısmında H.B., yazmasına rağmen işlem yaptıklarını ve yine buna benzer 4 işlem daha gerçekleştirdiklerini kaydetti.

Sahte 5 evraka onay verdiler…

Soruşturmayı yürüten polis memuru Halil Drangoz, yapılan soruşturmanın ardından zanlıların 8 Ağustos tarihinde Girne Polis Müdürlüğü’ne çağrıldıklarını ifade ederek, yapılan soruşturmanın akabinde tutuklandıklarını belirtti. Drangoz, bu süreçte 11 kez ifade alındığını kaydetti.

Drangoz, zanlı V.V.’nin sahte 4 vekalete onay verdiğini, zanlı T.D.’nin de sahtelenmiş 1 vekalete onay verdiğini ifade ederek, sahtelenmiş vekaletnamelerin içeriğinin okunmadan şüpheli işlemleri onayladıklarını ileri sürdü.

Avukatlar, ‘yargıdan kaçma durumu’ olmayacağını belirterek serbest yargılanmalarını istedi

Zanlıların avukatları, polisin tutukluluk talebinde itiraz ederek müvekkillerinin serbest bırakılmasını talep etti. Zanlı V.V.’nin avukatı Serhan Çınar, “Müvekkilim 27 yıldır memur, KKTC vatandaşı ve eşi de polis... İki çocuk sahibi, ikisi de üniversiteye gidiyor. Bu şartlar göz önünde bulundurulduğunda, müvekkilimin yargıdan kaçmaya çalışmayacağı aşikardır. Bu sebeple serbest yargılanmasını talep ediyorum” dedi.

Zanlı T.D.’nin avukatı Niyazi Muruz ise, meslektaşına katıldığını belirterek, “Müvekkilim iki çocuk annesi, KKTC vatandaşı, 19 yıldır memurluk yapıyor. Ülke dışına kaçma gibi bir düşüncesi veya isteği yoktur. Sabıka kaydı da temizdir. Kendisinin serbest yargılanmasını talep ediyorum.” dedi.

“Mahkeme kararına uymazlarsa tutuklanacaklar”

Yargıç Şerife Katip, avukatların talebini değerlendirerek, zanlıların 100’er bin TL ile teminatla serbest bırakılmasına ve kimlik ile pasaportlarını polise teslim etmesine karar verdi. Yargı sürecindeki davranışlarının da göz önünde bulundurulacağını belirten Katip, zanlıların alınan karara uymaması durumunda tutuklanarak 1 ayı aşmayacak şekilde Cezaevine gönderileceğini ifade etti.