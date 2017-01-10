Kasım Tağman: Attığım goller babam için...

Haldun Oktay

K-Pet Süper Lig’in ilk yarısını kaydettiği 16 golle gol krallığı sıralamasında üçüncü sırada tamamlayan Lefke’nin golcü oyuncusu Kasım Tağman, “Attığım bütün gollerim, beni bir yerlerden izleyen babam için” dedi. Tağman, ligin ilk yarısını YENİDÜZEN’e değerlendirdi.

Tağman: “Sorunlar yaşadık ama topladığımız puanlar kötü değil”

Lefke olarak sezona şampiyonluk hedefi ile başladıklarını ancak bazı takım arkadaşlarının kulüple sorun yaşadığını hatırlatan Kasım Tağman, “Ve daha ilk haftadan fire verdik. Buna rağmen çok erken toparlandık. Lige çok iyi bir başlangıç yaparak ilk iki maçımızı kazandık. Küçük Kaymaklı ve Doğan Türk birliği galibiyetleri bize moral verdi” dedi. Sezona devam ederken kendi içlerinde ciddi sorunlar yaşadıklarını, bu durumun bazı maçlarda kendilerini son derece olumsuz etkilediğini söyleyen golcü futbolcu, “Bu durum takımın ritminin bozulmasına neden oldu. Gereksiz puan kayıpları yaşadık. Hiç kimse Yenicami’nin bu kadar puan kazanacağını tahmin edemezdi. Buna rağmen ilk yarının sonunda topladığımız puanlar kötü değil” ifadelerini kullandı.

Mehmet Solkanat’ın takımın başına gelmesi ile birlikte takımın 4 maçta 10 puan aldığını hatırlatan Tağman, bu değişimin kendilerini olumlu yönde etkilediğini söyledi. “Çok daha iyi bir performans sergilemek için elimden geleni yapacağım” diyen Tağman, geçtiğimiz yıl vefat eden babasını anarak, “Attığım bütün gollerim beni bir yerlerden izleyen babam için”dedi

“Mehmet hocanın gelişi bizi olumlu etkiledi”

Yaşanan teknik adam değişikliği sonrası Mehmet Solkanat’ın göreve gelmesini değerlendiren Kasım Tağman, “Mehmet Solkanat geldikten sonra takım 4 maçta 10 puan kazandı. Mehmet hocanın antrenörlüğü tartışılmaz, bence adanın en iyi hocalarından biri. Mehmet hoca ve ekibinin takımın başına geçmesi ile bizde büyük bir heyecan oluştu. Yeni oluşum gerek maç öncesi, maç içinde ve gerekse maç sonrasında bizi bence olumlu yönde çok etkiledi” dedi.

“Örneğin, Dumlupınar maçında inanılmaz goller kaçırdım” diyerek sözlerine devam eden Tağman, “Kaçırdığım gollerden sonra gerek Mehmet hoca, gerek Niyazi hoca, gerek Mahmut hoca bana her seferinde moral verdi. Hocalarımın bu şekilde davranmaları kendime olan inancımı güvenimi kaybetmememe yol açtı. Ve onun sonunda son dakika attığım golle 3 puanı aldık” şeklinde konuştu.

“İkinci yarı bambaşka bir Lefke sahalarda olacak”

İkinci yarıya son derece yüksek bir tempoda ve ciddi şekilde hazırlandıklarını aktaran golcü futbolcu, “İlk etap çalışmalarını Lefke ve bölge sahalarında geçiriyoruz. İkinci etapta beş günlük bir yurt içi kampımız olacak. Hocalarımız çok ilgili çok istekli. Yirmidört saat bizimle ilgileniyorlar. Buda antrenmanların daha verimli ve akıcı olmasını sağlıyor” dedi. “Çalışma temposu ve olumlu hava sayesinde ikinci yarıda bambaşka bir Lefke sahalarda olacak” diyen Tağman, “Çok koşan, asla maçı bırakmayan, sahada her şeyini veren, kazanma arzusu ile mücadele eden bir Lefke olacağından hiç şüphem yok” ifadelerini kullandı.

“Düşenin gerçekten dostu olmadığını anladım”

“Kendi performansımı değerlendirecek olursam, geçtiğimiz sezonun ikinci yarısında Gebzespor’dan buraya geldim. Ciddi bir maç eksikliğim vardı. Maç performansım son derece düşüktü” diyen Tağman, “Babam da ciddi bir rahatsızlık geçirmiş tedavi görmekteydi. Bu nedenlerden dolayı ne fiziki ne de zihinsel olarak istediğim performansa ulaşamadım. Aksilikler devam etti ve ilk yarı başlamadan çok sevdiğim babamı kaybettim. Çok zor günler geçirdim. Kendimi toparlamam zaman aldı. Tüm bunları yaşarken çok büyük bir hayat dersi aldım. Çok acımasızca eleştirildim. O kadar ileriye gittiler ki, adımı maç satma olaylarına bile karıştırdılar. Düşenin gerçekten dostu olmadığını anladım.

“Attığım bütün gollerim beni bir yerlerden izleyen babam için”

“Ama ben pes etmedim” diyerek sözlerini sürdüren Kasım Tağman, “Tüm bu olumsuzluklardan olumlu etkilenmeyi başardım. Yaşanan süreç beni motive etti. Bu sezon başı kendime çok çalışıp kendini ispat etmelisin dedim. Öyle yaptım, çok çalıştım. Allah’ım da bana yardım etti” dedi. Şu anki performansından memnun olduğunu söyleyen Tağman, “İnşallah ikinci devre daha da iyi olacağım. Çok daha iyi bir performans sergilemek için elimden geleni yapacağım. Attığım bütün gollerim beni bir yerlerden izleyen babam için” dedi.