Kaşıkçı’nın cenazesi bekliyor

Devrim DEMİR

Lefkoşa-Mağusa anayolunda gece geç saatlerde yönetimindeki salon araç ile elektrik trafosuna çarparak kaza yapan 24 yaşındaki Fatma Kaşıkçı’nın otopsisi bugün yapılıyor.

16 Ekim’de Kıbrıs’a geldiği öğrenilen Kaşıkçı’nın yerleştirildiği karantina otelinden izinsiz ayrıldığı öğrenilmişti.

YENİDÜZEN’e konuşan Kaşıkçı’nın annesi kızının bir takım işleri için adaya geldiğini, 30 Ekim için ise dönüş bileti aldığını ve çok büyük bir şok yaşadıklarını kaydetti.

Cenazesi Londra’ya gidecek…

İki çocuk annesi genç kızın ölümü ile ilgili soruşturma devam ederken, kazada yaralı olarak kurtulan Cuma Yıldırım’ın taburcu olduğu öğrenildi.

YENİDÜZEN’in aile yakınlarından edindiği bilgiye göre, Kaşıkçı’nın cenazesi işlemlerin tamamlanmasının ardından Londra’ya götürülecek.

Kaza nasıl olmuştu?

Kaza 18 Ekim tarihinde saat 23.00 sıralarında Lefkoşa-Mağusa anayolunda olmuştu.

Fatma Kaşıkçı yönetimindeki NS 140 plakalı salon araç ile Mağusa istikametine doğru seyrettiği esnada, yoldan çıkarak beton elektrik trafosuna çarpmıştı.

Kaşıkçı olay yerinde hayatını kaybederken, araçta yolcu olarak bulunan 23 yaşındaki Cuma Yıldırım kazayı hafif yaralarla atlatmıştı.