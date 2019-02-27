Kaşıbeyaz Bosphorus Restaurant-Sarıyer

Zekai Altan

Haliç Üniversitesi davetlisi olarak eşim ve Yakındoğu Üniversitesi Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Tülen Saner Kıbrıs Turizmi ve Kıbrıs Mutfağı özel sunumu için İstanbul’a geldik. Yoğun ve stresli bir çalışma sonrası kısa bir lezzet turu. Gece saat 21.00. Çekilmez bir İstanbul trafiğini göze alarak Sarıyer’e gittik. Hedef tarihi bir lezzet olan Sarıyer böreğini yemek ve tatmak için. Yanımızda dostum Emre Afanyalı ve eşi Melek hanım. Şoför Emre. Arabayı büyük bir cambazlık becerisi içerisinde kullanarak Sarıyer’e vardık. Vardık ancak boşuna. Sarıyer böreğini gittiğimiz saatte bulamadık. Hatta tarihi Sarıyer böreğini yapan galiba iki mekân kalmış. Börek de gün içerisinde bitmiş. Bir börekçi bulduk ve orada ancak birer parça peynirli ve kıymalıyı tadabildik. Ve dönerken Emre bizi çok güzel bir mekâna götürdü. Sarıyer’de. Boğaz’a karşı. Deniz kenarı. Kaşıbeyaz Bosphorus Restoran.

MEKÂN

Beş katlı yeni bir mekân. Çok yönlü. Ve bu İstanbul nüfusu için de ideal. Girişte sizi karşılayan özel bir resepsiyon görevlisi. Sizi güler yüzü ile karşılayıp yardımcı olur. Hangi katta yemek alacağınızı sorar ve yardımcı olur. Hatta sigara içilen bölümü de size önerir. Bina çok yeni ve modern tarzda. Kullanılan mefruşat ise oldukça kaliteli. İnanılmaz bir temizlik ve hijyen. Asansör ile bizi ikinci kata aldılar. Çok geniş ve uzun bir salon. Boğaz manzarası ayaklarınızın altında. Masalar beyaz renk ve üzerinde örtü yerine yalnızca kaliteli deri cinsinden kapaklar kullanıldı. Sandalyeler ise koltuk modeli. Oldukça rahat. Keyifli bir yemek için çok iyi düşünüldü. Servantlar her masanın yanıbaşında. Personel a la carte üniformalı ve hijyenik ve güler yüzlü. Çok hoş Rumca, Fransızca ve Türkçe müzikler de sizi rahatsız etmeyecek bir volumda dinletiliyor. Gerçekten keyifli. O, kebap house ortamından çok uzak bir mekân. İdeal bir restoran.

MÖNÜ VE LEZZET

Mönü kartı ideal. Kuralına göre planlanmış. Fiyatları ve servis edilecek yiyeceklerin de kısa açıklamaları. Ayrıca size personel de yardımcı oluyor. Biz mönüdeki seçimimizi yaptık. Tülen hoca yoğurtlu kebap, eşim ve Emre ile eşi Melek hanım beyti ve ben de Özel Kaşıbeyaz Boğaz Kebabı. Servis öncesi bize çok sıcak pide servisi yanında tereyağı ve Erzurum peyniri servisi yapıldı. Giriş, iştah açıcı olarak. Haliç Üniversitesi’ndeki etkinliğin kritik yorumlarını yaparken ana yemek servisimiz başladı. Yoğurtlu kebap. Lavaş ekmeği içerisine sarılmış döner ve üzerinde de sosu. Tereyağı ve salçalı acısız sos ile. Beyti ise bildiğimiz gibi. Beyti kebap tabak içerisinde ve dilimlenmiş olarak servis edildi. Benim ise restoranın spesiyalinden. Özel Kaşıbeyaz Boğaz kebabı. Dana ve kuzu eti karışımı ile sebzeler. Közlenmiş patlıcan ve kaypa biber ile. Lavaş ekmeği, yoğurt, tereyağı, Antep fıstığı ve maydanoz karışımı içerisinde. Çok lezzetli. Hepimiz de yemekleri beğendik. Bazen beyti veya yoğurtlu kebapların sosu ağır basarak yerken sizi tıkar. Ancak burada böyle tıkama olmadı. Yemekler veya kebaplar tam kıvamında pişirilerek sosları da çok orantılı kullanıldı. Başka bir sipariş verme gereği ihtiyacı duymadık. Lezzetli ve doyurucu. Özellikle tam bir yemek keyfini yaşadık. Yorgunluğumuzun üzerine çok iyi geldi. Nurlu bir gece oldu. Final olarak da sunulan baklava ve gatmer. Biz gatmeri sipariş verdik. Biraz da merağımdan. Çünkü Kıbrıs mutfağında da gatmer vardır. Gatmer biraz da etkilenişim mutfağı. Kıbrıs mutfağında spiral gibi yapılırken saç içerisinde de kare biçimde yapılır. Buradaki gatmer bizim saç veya fellah gatmeri dediğimiz gatmer. Ancak bizde şeker ve tahın veya arzu edilirse içerisine tahın da sürülerek pişirilir. Burada Antep yöresi gatmeri. Antep yöresi de olunca tabii ki içerisinde Antep fıstığından başka bir şey de olamaz. Doğasına aykırı ve bir de Antep fıstığına hakaret olur. Servis görevlisi Resul. A la carte üniforması ile çok başarılı bir servis yaptı. Servis kurallarını çok iyi uyguladı. Başarılı. Bilmiyorum ancak yolunuz İstanbul Sarıyer’e düşerse Yeni Mahallede yol üzerindeki bu mekâna uğrayın. Fiyatları da günün koşullarına göre uygun. Hatta tam bu noktada Sakıp Sabancı’nın meşhur Atlı Köşk’ü de var.