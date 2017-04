Hayvan üreticilerinin canlı hayvan kilosuna yaptığı zammı YENİDÜZEN’e değerlendiren Kasaplar Birliği Başkanı Halil Akbıçak, Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği Başkanı Mustafa Naimoğulları’nın, bir televizyon kanalında zamma ilişkin yaptığı açıklamaları sert bir dille eleştirdi: “Sektörde birbirimizi suçlayarak bir yere varamayız, bu imkânsızdır”

Fehime ALASYA

Yapılan zammın yüzde 100’lük bir zam olmadığına değinen Kasaplar Birliği Başkanı Halil Akbıçak, bu oranın %30 civarında olduğuna değindi. Akbıçak, “Bu fiyatlar belki de olması gereken fiyatlardır. Üreticinin şikâyetleri kayda değer şikâyetlerdir” diyerek yapılan zammı değerlendirdi.

Değerlendirmesinde hem üretici hem de kasapların gözünden bakmaya çalıştığını ifade eden Akbıçak, tüm bunların bir zincirin halkaları olduğunu kaydetti.

Akbıçak, üretici gözüyle bakıldığı zaman, yapılan zammın üretici şikâyetleri doğrultusunda haklı bulduğunu dile getirirken, kasapların gözünden ise bakıldığında bu zammın daha kötü sonuçlar doğuracağına dikkat çekti.

Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği Başkanı Mustafa Naimoğulları’nın, zamma ilişkin açıklamalarını sert bir dille eleştiren Akbıçak, “Sektörde birbirimizi suçlayarak bir yere varamayız, bu imkânsızdır” dedi.

Piyasadaki satışların, haksız rekabet ve kaçak et ile çok düştüğüne dikkat çeken Akbıçak, Kıbrıs’ın güneyindeki et fiyatları ile rekabet etmekte çok zorlandıklarını kaydetti.

“Müşteriler güneyden alışverişe başladı, bunun yanı sıra toptan ticaretini yapanlar var. Bu da haksız rekabet demektir. Devlet bunu önüne geçebilmeli” diyen Akbıçak, sektördeki sıkıntılara değinerek, olası çözüm önerileri sundu.

Darboğazda olan ve bin 700 TL’ye geçinmeye çalışan vatandaşın, güneye geçip daha uygun fiyata et ihtiyacını karşılamasını da normal olarak karşılayan Akbıçak, devletin bir an önce bu duruma önlem alması gerektiğini savundu.

Kaçak etin önüne geçebilmek adına, gerekli prosedürleri de sağlayarak, et ithali yapılmasından yana olan Akbıçak, “Sanki birileri bu kaçak gelen etlerden hoşnutmuş gibi bir pozisyon oluşturuluyor piyasada. Bu böyle olmamalı ve erken bir zamanda ciddi bir çözüm getirilmeli. Aksi halde tüm vatandaşlarımızı güneye alışveriş yapması için kendi elimizle göndereceğiz” dedi.

Kasaplar Birliği Başkanı Halil Akbıçak açıklamasında şu ifadelere yer verdi;

Gerek hayvan satışları gerekse et fiyatlarında yapılan ortalama zam %30 civarındadır. Özellikle Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği Başkanı Mustafa Naimoğulları’nın, bu zam haberini değerlendirirken yaptığı açıklamalar, çok yersiz açıklamalardır. Yapılan bu zam %100 değil, üstelik kasaplar da uygun fiyat alıp fahiş fiyata et satmıyor. Bu zam %30’un altında bir yansımadır.

Güney fiyatları kar payımızı ciddi şekilde aşağıya çekti, rekabet edemiyoruz. Bu fiyatlar belki de olması gereken fiyatlardır. Üreticinin şikâyetleri kayda değer şikâyetlerdir, fakat bizlerin güney ile rekabeti çok haksızdır. Biz oradaki et fiyatlarıyla rekabet edemiyoruz. Müşteriler güneyden alışverişe başladı, bunun yanı sıra toptan ticaretini yapanlar var. Bu da haksız rekabet demektir. Devlet bunu önüne geçebilmeli. Girdi maliyetlerini düşürmeliler ve bir denge oluşturmalılar.

“Bu ortamda insanların güneye geçip alışveriş yapmaları bana göre çok normaldir”

1.700 TL’ye geçinmeye çalışan insanlarımız var, bu %30'luk zam bile fazladır. Kendimizi Türkiye ile aynı keseye koyamayız, bu küçük toplumda yapılan en ufak zam dahi vatandaşı etkiliyor. Avrupa’da marketteki en kaliteli etin fiyatı beş Euro'dur... Bu ortamda insanların güneye geçip alışveriş yapmaları bana göre çok normaldir. İnsanlar ekonomik darboğaz içersindedir, bu halde kim olsa yapar. Buna bir an önce devlet önlem almalı.

“Aksi halde tüm vatandaşlarımızı güneye alışveriş yapması için kendi elimizle göndereceğiz”

Gerekirse ithal et getirsinler, yerli piyasadaki üreticiyi de koruyarak, vatandaşa hem ucuz hem de yerli eti sunma rekabetimiz olur. Vatandaş güneye geçmek yerine ucuz eti kuzeyde bulacak. Daha önce de yaptık ve iç piyasadaki alışlar, satışlar düzelmişti, kaçak et de durmuştu. Bu etler modern mezbahada kesilmiş, sağlığa uygun kesilmiş kaliteli etlerdi. Bugün kaçak geçen etler ise nasıl geçiyor apaçık görüyoruz. İç piyasadan kesim yapmak kaydıyla ithal eti ülkemize getirip vatandaşa uyguna sunabiliriz. İthal et gelse bile hayvan fiyatları düşmez, çeşitli prosedürleri vardı ve satışlar artmıştı, iç piyasada da canlılık olmuştu. İthal et gelse dahi canlı hayvan fiyatları düşmez. Sanki birileri bu kaçak gelen etlerden hoşnutmuş gibi bir pozisyon oluşturuluyor piyasada. Bu böyle olmamalı ve erken bir zamanda ciddi bir çözüm getirilmeli. Aksi halde tüm vatandaşlarımızı güneye alışveriş yapması için kendi elimizle göndereceğiz. Bu da ekonomimiz için çok ciddi bir kayıptır.

“Kendisi yıllardır o mevkidedir ama çiftçinin, hayvancının, kasabın ve süt imalatçısının bir zincir olduğunun farkında değil”

Kuzu eti fiyatları kasaplarda özelliklerine göre satılıyor, but pirzola 45 TL iken, kol boyun 42, döş 32 TL olarak satılmaktadır. Kasabın üzerine 60 TL olan kuzu ciğeri de 35 TL tanesi olarak satılıyor. Kuyruk yağı (ki ortalama iki kilodur) müşterilere bedavadan veriliyor. Dolayısıyla maliyetlerimiz dört katı değil. Tüm kuzuyu bütün olarak işlenmiş şekilde 35 TL kilosuna vermeye hazırız. Naimoğulları diyor ki 15 TL’ye aldığımız kuzuyu 55 TL’ye satıyormuşuz, bunun aslı astarı yoktur. Biz kasaplar olarak, ne üreticinin ne de halkın mağduriyetini istemiyoruz. Naimoğulları’nın açıklamaları başkalarının hatalarını örtmek için yapılan talihsiz açıklamalardır.

Kendisi yıllardır o mevkidedir ama çiftçinin, hayvancının, kasabın ve süt imalatçısının bir zincir olduğunun farkında değil. Bu zincirlerden biri koparsa tüm sektörde ciddi sıkıntılar yaşanır. Kendisi hayvancılar kooperatifini kurup halka mezbahadan 40 TL’ye satacağını söylüyor, biz tüm kuzuyu 35 TL’ye vermeye hazırız. Yanlış beyanlar vererek halkın aklını karıştırmak ona hiç yakışmadı. Kendisini üzülerek takip ediyorum. Sektörde birbirimizi suçlayarak bir yere varamayız, bu imkânsızdır…