Kartingler sıcak dinlemedi

Beş yarışlık 2017 KKTC Karting Şampiyonası’nın ikinci yarışı, dün Cemsa Sporting Center’de yapıldı. Kuzey Kıbrıs Otomobil Kulübü’nün organize ettiği ve Erülkü Süpermarket’in katkılarıyla yapılan yarışta Mini, Junior ve Senior olmak üzere üç kategoride 15 yarışmacı mücadele etti.

Sıcak hava yarışmacıları zorlarken, mücadele ve çekişmeden bir şey eksiltmedi. 7-11 yaş arası miniklerin mücadele ettiği Mini kategoride Şeref Karaoğlan 6.41,999’luk derecesiyle ilk sırada yer alırken onu Hüseyin Çocuk ve Mustafa Efeefe takip etti. Junior kategoride Mert Uzun 8.15,815’lik derecesi ile birinci, Demir Emre ikinci, bayan yarışmacı Janet Öncülay ise üçüncü oldu. Junior kategoride sezonun ilk yarışı kazanan küçük Cevdet Alptürk, final yarışında kaza yaparak yarış dışı kaldı. Gençlerin yarıştığı Senior Kategoride ise günün en hızlısı ilk yarışta olduğu gibi Cevdet Alptürk oldu. Final yarışında Tolga Güryel ile girdikleri birincilik mücadelesi seyircilere keyif verdi. Üçüncü bir diğer bayan yarışmacı Gölgem Paşa oldu.

Yarışın ardından yapılan ödül töreninde dereceye girenlere kupaları; KKOK Başkanı Zeki Topcu, KKOK Karting Komitesi Başkanı Osman Pozan ve KKOK Karting Komitesi üyesi Sıtkı Erden Sine tarafından verildi.