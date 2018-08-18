Kartingde üçüncü randevu

Kuzey Kıbrıs Karting Derneği tarafından organize edilen 2018 Kuzey Kıbrıs ROK Cup Karting Şampiyonası, bugün, yapılacak yarış ile devam ediyor. Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu’nun sponsorluğunda Cemsa Sporting Center’de yapılacak yarışın başlama saati 17.00 olarak belirlendi. Sezonun üçüncü yarışı için; Mini, Junior, Senior/Master ve Shifter olmak üzere 5 kategoride kayıtlar açılırken, yaklaşık 1 kilometre uzunluğunda büyük pist şeklinin kullanılacağı açıklandı. 17.00’de serbest antrenmanlarla başlayacak olan organizasyonda sıralama turları 18.15’de, ilk yarışlar 19.15’de ve final yarışları 20.00’de başlayacak. Ödül töreninin ise 21.30’da yapılması planlanıyor.