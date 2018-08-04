Kartingde sezonun ikinci yarışı yapılıyor

Kuzey Kıbrıs Karting Derneği tarafından organize edilen ve sportif direktörlüğünü Kuzey Kıbrıs Otomobil Kulübü’nün yaptığı 2018 Kuzey Kıbrıs ROK Cup Karting Şampiyonası, yarın yapılacak yarış ile devam ediyor. Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu’nun sponsorluğunda Cemsa Sporting Center’de yapılacak yarış 17.00’de başlayacak. Güven Sigorta’nın da katkılarıyla hayata geçirilecek yarışta sezonun ilk yarışında kullanılan pist şeklinin kullanılacağı açıklandı. Karting Derneği’nden yapılan açıklama şu şekilde;

“Değerli karting pilotlarımız, mekaniklerimiz, veliler ve tüm sporseverler: 2018 Kuzey Kıbrıs ROK Cup Karting Şampiyonası ikinci yarışı 5 Ağustos Pazar Cemsa Karting tesislerinde yapılacaktır. Hava sıcaklığının yüksekliğinden dolayı yarış programı 17.00'de başlayacak ve takribi 20.00’de son bulacaktır. Bu yarış RC1 (tam pist) parkurunu kullanacaktır. Hepinize başarılar dileriz.”