Kartalın şakası yok: 4-1

K-Pet Süper Lig’in 20’nci hafta açılış maçında Yenicami ile Gençlik Gücü derbi mücadelesinde karşı karşıya geldi. Yenicami özellikle ilk yarıda peş peşe bulduğu gollerle rakibini farklı mağlup ederek haftayı 3 puanla kapadı ve liderliğini sürdürdü. Yenicami’nin galibiyet sayıları penaltıdan Mehmet Altın, Kennet (2) ve John Ebuka kaydetti. Gençlik Gücü’nün tek sayısı Özgür Ongun’dan geldi. Alınan bu sonucun ardından Yenicami puanını 48 yaparken Gençlik Gücü 22 puanda kaldı. Ligin 21’inci haftasında Yenicami Girne Halk Evi’ne konuk olacak. Gençlik Gücü ise Doğan Türk Birliği’ni konuk edecek.

STAT: Atatürk Stadı

HAKEMLER: Mehmet Sezener**, Hakan Gök**, Fatih Bardakçıoğlu*

YENİCAMİ

Ercan Samancıoğlu**

Salih Güvensoy*

Emin Atabek**

Yasin Açıkel**

Hüseyin Sadıklar**

Aminu Mohammed**

Mehmet Altın**

(Dk.76 M. Çavuş)

Tansel Ekingen*

(Dk.67 H. Ulukök)*

Farouk Dadzie*

(Dk.83 Ali)

Kenneth Ngwoke**

Johen E. Okoye**

TD: Sedat Devecioğlu

G.GÜCÜ

Mustafa Dağman*

Mehmet Kaygısız*

Aşkın Kavaklı*

Emrah Güler**

(Dk.80 Alper)

Arif Öztürk*

(Dk.28 Özgür)**

Ali Akbulut**

Debola Ogunseye*

Ocran Idan*

(Dk.69 Mahmut)*

Prince Boateng*

Ümitcan Babahan*

Tayfun Doğan*

TD: Niyazi Göksun

GOLLER: Dk.14 (P) Mehmet Altın, Dk.17 ve 18 Kenneth Ngwoke, Dk.51 John E. Okoye (Yenicami) – Dk.34 Özgür Ongun (G.Gücü)