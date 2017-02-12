Kartaldan şampiyonluk selamı: 4-1

STAT: Atatürk Stadı

HAKEMLER: Utku Hamamcıoğlu***, Hakan Önal,*** Doğan Elmalı***

YENİCAMİ: Yusuf Yontar**, Hüseyin Sadıklar**, Mehmet Göktaş**, Erbay Bertiz**, Çağdaş Arslan***, Ünal Kaya*** (Dk.77 Ömer Gül**), Adil Uçar**, Tansel Ekingen***, Mehmet Altın**, John Ebuka Okoye** (Dk.88 Moses Odo), İbrahim Çıdamlı** (Dk.82 Rifat Hacıarifoğlu)

TÜRK OCAĞI: Cenk Yılmaz*, Yunus Emre İleli* (Dk.46 Coşkun Ulusoy*), Bilal Ceylan**, Mustafa Ercan*, Mustafa Avcı*, James Akpama Obongha** (Dk.46 Sadick Adams*), Burak Sarıkaya* (Dk.46 Justice*), Hasan Sadrazam*, Muhammed Ali Uçar*, Ertaç Taşkıran**, Chukwuemaka Uzokwe**

GOLLER: Dk. 43 Tansel Ekingen, Dk.45 Ünal Kaya, Dk. 55 John Ebuka Dk.90 Mehmet Altın (Yenicami) Dk.21 Ertaç Taşkıran (TOL)

SARI KARTLAR: Dk. 25 Mehmet Göktaş, Dk.64 Ünal Kaya Dk. 78 Çağdaş Arslan (Yenicami) Dk.43 Burak Sarıkaya Dk.45 Muhammed Ali Uçar (TOL)

K-Pet Süper Lig’in 18’inci haftasında Türk Ocağı’nı konuk eden lider Yenicami, geriye düştüğü maçı farklı kazanmasını bildi. Maçın henüz başında kalesinde golü gören Yenicami, ilk devrenin son anlarında bulduğu peş peşe gollerle öne geçti. Karşılaşmanın 55’inci dakikasında yabancı golcü John Ebuka’yla rahatlayan siyah beyazlılar, 90’ncı dakikada genç oyuncusu Mehmet Altın’ın attığı golle sonuca gitti. Bu galibiyetle birlikte puanını 47’ye yükselten Yenicami, iki rakibinin de puan kaybettiği haftada kazanarak şampiyonluk yolunda önemli bir avantaj elde etti. Süper Lig’de lider Yenicami puan farkını 14’e yükseltmiş oldu.

Önemli anlar

Dk.10: İbrahim Çıdamlı’nın kullandığı serbest atışta kaleci Cenk son anda topu kornere attı.

Dk.21: Burak Sarıkaya’nın ara pasında Ertaç Taşkıran ceza sahası içinde topla buluştu düzgün bir vuruş yaparak takımını öne geçirdi. (0-1)

Dk.30: Burak Sarıkaya’nın tehlikeli bir noktadan kullandığı serbest vuruşu kaleci Yusuf kornere yolladı.

Dk.43: Çağdaş’ın yaptığı ortaya kafa vuruşunu yapan Tansel Ekingen takımı adına beraberlik golünü attı. (1-1)

Dk.45: Beraberlik golünden sonra baskısını arttıran Yenicami, Tansel’in ceza sahasındaki vuruşunda kaleci Cenk başarılı oldu. Dönen topu tamamlayan Ünal, Yenicami’yi öne geçiren golü attı. (2-1)

Dk.55: Gelişen Yenicami atağında yabancı golcü John Ebuka Okoye vuruşunu yaptı ve takımını rahatlatan golü kaydetti. (3-1)

Dk.66: Chukwuemeka’nın kullandığı köşe atışına yükselip kafa vuruşunu yapan Bilal Ceylan pozisyondan yararlanamadı. Ağlara giden topu Ünal son anda çıkarttı.

Dk.69: Yenicami John Ebuka Okoye’nin kullandığı penaltı atışından yararlanamadı.

Dk.90: Genç oyuncu Mehmet Altın gerilerden aldığı topu taşıyarak sağ taraftan ceza sahasına girdi. Kaleci Cenk’in kapattığı köşeden vuruşunu yapan başarılı oyuncu, takımının son golünü kaydetti. (4-1)

Karşılaşmada başka gol olmayınca maç 4-1 Yenicami üstünlüğünde tamamlandı.