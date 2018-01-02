Kartal'a seri, liderliği getirdi

SON 7 HAFTADA TOPARLANDI... Süper Lig’in 8’inci haftasını liderin 7 puan gerisinde 7’nci sırada tamamlayan Yenicami, devre sonuna kadar kalan 7 karşılaşmada toplarlandı. Savunma kurgusunda yapılan değişikliklerin yanı sıra yakanan galibiyet serisi Yenicami’nin ilk yarıyı lider tamamlamasını sağladı

K-Pet Süper Lig’in ilk yarısını Yenicami en yakın takipçilerinin 2 puan önünde zirvede tamamladı. 2016 yılını lider bitirdikten sonra şampiyonluk ipini göğüsleyen Yenicami, inişli çıkışlı bir başlangıç yaşadığı ligin son 7 haftasında elde ettiği seri galibiyetlerle devreyi lider bitirmeyi başardı.

8 haftalık inişli çıkışlı grafik

Ligin iki haftasında oynadığı Mağusa Türk Gücü ve Gençler Birliği maçlarından beraberlikle ayrılan, ardından Baf Ülkü Yurdu ve Lefke galibiyetleri ile toparlanan Yenicami, buna rağmen savunmasındaki sıkıntılarla dikkat çekmişti. Akabinde 8’inci haftaya kadar oynadığı GAÜ Çetinkaya, Merit Alsancak Yeşilova, Küçük Kaymaklı ve Doğan Türk Birliği karşılaşmalarından sadece Yeşilova maçını kazanan ve diğer maçlarını kaybeden siyah beyazlılar 8’inci hafta itibarı ile zirvenin 7 puan gerisinde 7’nci sırada yer aldı.

Son 7 maçta 6 galibiyet, 1 beraberlik

Savunma kurgusunda yapılan düzenlemeler, beraberinde iyi sonuçları da getirdi. Londra’dan getirilen ve 5’inci haftada takıma dahil olan Eray Osman Halil’in yanı sıra zaman zaman oynanan üçlü savunma ile birlikte bu yöndeki sıkıntısını büyük oranda çözen Yenicami, hücumda eksiklerine rağmen ilk yarının son yedi maçında 6 galibiyet ve 1 beraberlikle önemli bir seri yakaladı. Bu seride sadece Binatlı deplasmanından beraberlikle ayrılan Yenicami, ilk yarıyı 30 puanla lider tamamladı.

Savunma toparlandı

Yenicami’de ilk 8 hafta içerisinde savunmada yaşanan sıkıntılar beraberinde kalede 17 gibi yüksek gol sayısının görülmesine neden oldu. Bu yönde yapılan değişikliklerin yanı sıra üçlü savunmanın uyumu ile birlikte ilk yarının son 7 karşılaşmasında Yenicami sadece kalesinde 3 gol gördü. Bununla beraber 15 maçın 13’ünde en az bir gol atan Yenicami, hücum yönünden de iyi işler yaptı.