Kartal’a Kazak rakip

YENİDÜZEN Spor Servisi

K-Pet Süper Lig’in ilk yarısını lider olarak tamamlayan Yenicami’nin Antalya kampı devam ediyor. Hafta başında Antalya’ya giden Yenicami ilk günü çift idman ile tamamladıktan sonra ikinci günü havanın kötü olması nedeni ile sabah salonda, akşam da sentetik sahada yaptığı çalışma ile geçirdi. Önceki gün havanın düzenlmesi ile iki antrenman daha yapan siyah beyazlılar, dün iki idman daha yaparak hazırlıklarını sürdürü.

FK Kyran ile maç

Siyah beyazlılar bugün sabah antrenmanının ardından akşam bir hazırlık maçı oynayacak. Daha önce kampta hazırlık maçı oynamayı düşünmeyen Yenicami bu fikrini değiştirirken, Kazakistan 1. Ligi ekiplerinden FK Kyran ile oynayacağı maç ile kampı tamamlayacak. Yarın sabah 07.40 uçağı ile adaya dönüş yapacak olan Yenicami haftasonunu dinlenerek geçirdikten sonra Pazartesi günü yine Yakın Doğu Hastanesi Sporcu Sağlık ve Performans Merkezi’nde performans testlerine tabi tutulacak. Yenicami Salı gününden itibaren normal çalışmalarına devam edecek.