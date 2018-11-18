Kartal’a Baf engeli: 1-1

K-Pet Süper Lig’de 9.haftada zirveyi yakından ilgilendiren maçta lider Yenicami ile yakın takipçisi Baf Ülkü Yurdu kozlarını paylaştı. Lefkoşa Atatürk Stadı’nda oynanan maçta kazanan çıkmadı ve karşılaşma 1-1’lik eşitlikle noktalandı. Maçta Yenicami’nin golünü Mehmet Altın kaydederken, Baf Ülkü Yurdu’nun tek golü Lawal Murtadah’tan geldi. Yenicami aldığı 1 puanla 25 puana yükselirken, Baf Ülkü Yurdu 18 puana yükseldi. 10.haftada Yenicami, en yakın rakibi Mağusa Türk Gücü’ne konuk olurken, Baf Ülkü Yurdu sahasında Doğan Türk Birliği’ni ağırlayacak.

STAT: Lefkoşa Atatürk Stadı

HAKEMLER: Osman Özpaşa***, Ferhat Tuna**, Engin Akkagün**

YENİCAMİ

Ercan Samancıoğlu**

Erbay Bertiz**

(Dk.46 Oladele)*

Farouk Dadzie*

Hüseyin Sadıklar*

(Dk.77 Tansel)*

Ünal Kaya*

Hasan Ulukök**

(Dk.58 Yasin)*

Emin Atabek*

Zihni Temelci**

Mehmet Altın**

John Ebuka*

Kenneth Ngwoke*

TD: Sedat Devecioğlu

BAF ÜLKÜ YURDU

Erdoğan Nay***

Berk Şen**

Mehmet Göktaş***

Solomonson**

Azat Tip***

(Dk.81 Hürcan)*

Erdinç Börekçi*

(Dk.8 Tahsin)*

İbrahim Hatay**

Joseph Obidiaso**

Lawal Murtadah***

Hasan Sedatgil**

(Dk.90 Fikri)

Ahmet Hatay**

TD: Kemal Yürekli

GOLLER: Dk.1 Mehmet Altın (Yenicami) Dk.89 Lawal Murtadah (Baf Ülkü Yurdu)