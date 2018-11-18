Kartal’a Baf engeli: 1-1
K-Pet Süper Lig’de lider Yenicami kendi evinde bir puan aldı, ligdeki ilk puan kaybını yaşadı
K-Pet Süper Lig’de 9.haftada zirveyi yakından ilgilendiren maçta lider Yenicami ile yakın takipçisi Baf Ülkü Yurdu kozlarını paylaştı. Lefkoşa Atatürk Stadı’nda oynanan maçta kazanan çıkmadı ve karşılaşma 1-1’lik eşitlikle noktalandı. Maçta Yenicami’nin golünü Mehmet Altın kaydederken, Baf Ülkü Yurdu’nun tek golü Lawal Murtadah’tan geldi. Yenicami aldığı 1 puanla 25 puana yükselirken, Baf Ülkü Yurdu 18 puana yükseldi. 10.haftada Yenicami, en yakın rakibi Mağusa Türk Gücü’ne konuk olurken, Baf Ülkü Yurdu sahasında Doğan Türk Birliği’ni ağırlayacak.
STAT: Lefkoşa Atatürk Stadı
HAKEMLER: Osman Özpaşa***, Ferhat Tuna**, Engin Akkagün**
YENİCAMİ
Ercan Samancıoğlu**
Erbay Bertiz**
(Dk.46 Oladele)*
Farouk Dadzie*
Hüseyin Sadıklar*
(Dk.77 Tansel)*
Ünal Kaya*
Hasan Ulukök**
(Dk.58 Yasin)*
Emin Atabek*
Zihni Temelci**
Mehmet Altın**
John Ebuka*
Kenneth Ngwoke*
TD: Sedat Devecioğlu
BAF ÜLKÜ YURDU
Erdoğan Nay***
Berk Şen**
Mehmet Göktaş***
Solomonson**
Azat Tip***
(Dk.81 Hürcan)*
Erdinç Börekçi*
(Dk.8 Tahsin)*
İbrahim Hatay**
Joseph Obidiaso**
Lawal Murtadah***
Hasan Sedatgil**
(Dk.90 Fikri)
Ahmet Hatay**
TD: Kemal Yürekli
GOLLER: Dk.1 Mehmet Altın (Yenicami) Dk.89 Lawal Murtadah (Baf Ülkü Yurdu)