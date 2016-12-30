Kartal zirveyi perçinledi: 3-0

STAT: Atatürk Stadı

HAKEMLER: Hakan Muhtaroğlu***, Ali Karahasan***, Emine Yarkın**

YENİCAMİ: Yusuf Yontar**, Hüseyin Sadıklar** (Dk.84 Rifat), Mehmet Göktaş**, Erbay Bertiz***, Çağdaş Arslan**, Ömer Gül**, Adil Uçar***, Ünal Kaya** (Dk.46 Halil Uçar**), Mehmet Altın** (Dk.75 Emin**), Tansel Ekingen**, John Ebuka Okeye***

BAF ÜY: Erdoğan Nay*, Ahmet Hatay* (Dk.46 Ali Kemal*), İltaç Keçeli* (Dk.56 Berk Şen*), Tahsin Denizsever*, Hürcan Şenkardeşler*, Hüseyin Hürben*, Arif Öztürk*, Hamis Çakır** (Dk.42 Bünyamin*), Lawal Murtadah**, Fikri Arslan*, Joseph Obidiaso**

GOLLER: Dk.9 ve 74 John Ebuka, Dk.28 Tansel Ekinen (Yenicami)

K-Pet Süper Lig’de ilk yarının son maçında Yenicami ile Baf Ülkü Yurdu karşı karşıya geldi. Atatürk Stadı’nda oynanan karşılaşmada lig lideri Yenicami rakibini 3-0’lık net bir skorla mağlup etti. Takipçisi GAÜ Çetinkaya’nın puan kaybı yaşadığı son hafta sonrası Yenicami puan farkını 9 yaparak devre arasına girdi. Siyah beyazlılara galibiyeti getiren golleri John (2) ve Tansel Ekingen kaydetti. Yenicami ilk devreyi 38 puanla zirvede tamamlarken, Baf Ülkü Yurdu 14 puanla 13’üncü sırada yer aldı.

Önemli anlar

Dk.9: Gelişen Yenicami atağında John 18 içerisinde topla buluştu. Dönerek yerden sert bir şut vuran John’un vuruşu direk dibinden ağlara gitti: 1-0

Dk.28: Ara pasında topla buluşan John, kaleci ile karşı karşıya kaldığı anda 18 üzerinde topun kontrolünü kaybederken Tansel’e oynadı. O da topu filelere gönderdi: 2-0

Dk.40: Adil’in pasında topla buluşan John’un şutu üst direkten oyun alanına geri döndü.

Dk.74: Aldığı pasla ceza alanı içerisine hareketlenen John, rakibinden sıyrıldı ve karşı karşıya pozisyonda farkı üçe çıkaran golü kaydetti: 3-0

Dk.80: Sağdan yapılan ortada arka direkte topla buluşan Tansel’in müsait pozisyonda volesi üstten dışarı gitti.