Kartal yolu yarıladı

Bu sezon ilk kez 16 takımla oynanan K-Pet Süper Lig’in ilk yarısını Yenicami en yakın takipçisi GAÜ Çetinkaya’nın 9 puan önünde zirvede tamamlayarak şampiyonluk yolunda önemli bir performans sergiledi. Siyah beyazlılar sadece 7 puan kaybı yaşarken, ilk yarı liderlerine bakıldığında bu sezonun da içerisinde yer aldığı 8 sezonda en az puan kaybı yaşayan üçüncü performansı sergiledi. Yenicami son iki şampiyonluğunu yaşadığı sezonların da ilk yarılarını lider olarak tamamlamıştı.

En iyi galibiyet serisi

İlk yarı performanslarına bakıldığında Yenicami ilk haftada kaybettiği Yalova karşılaşmasının ardından önemli bir çıkış yakaladı. Siyah beyazlılar o maçın ardından üst üste oynadığı 10 karşılaşmayı da galibiyetle tamamlayarak hanesine 30 puan yazdırdı. GAÜ Çetinkaya ve Cihangir ile berabere kalan Yenicami, ligdeki son 14 karşılaşmada ise mağlup olmadı.

7 puan kaybı

Yenicami ilk yarıda oynadığı 15 karşılaşmanın 12 tanesini kazanırken, 2 tanesinde sahadan beraberlikle ayrıldı. Siyah beyazlılar ilk haftada kaybettiği Yalova maçı dışında mağlup olmadı. Hanesine 38 puan yazdıran Yenicami, 15 maçta 38 puan aldı. Son 7 sezonla kıyaslandığında Yenicami, 2014-2015 sezonunda 2 ve 2013 – 2014 sezonunda 5 puan kaybeden Yenicami performanslarının ardından en az puan kaybı yaşayan üçüncü performansı sergiledi. Bu sezon 7 puan kaybı yaşayan Yenicami gibi 2012 – 2013 sezonunu lider tamamlayan K.Kaymaklı ve 2010 – 2011 sezonunu lider tamamlayan Bostancı Bağcıl da 7 puan kaybetmişti.

Son 7 sezonun 3 ilk yarı lideri şampiyon oldu

Son 7 sezonun ilk yarı liderlerine bakıldığında 3 takım sezon sonu şampiyonluk ipini göğüsledi. 2014 – 2015 ve 2013 – 2014 sezonlarının ilk yarısını lider olarak tamamlayan Yenicami, sezon sonu şampiyon olma başarısı göstermişti. Yenicami gibi Çetinkaya da 2011 – 2012 sezonun ilk yarısını lider tamamladıktan sonra sezonu şampiyon tamamlamıştı. Geçtiğimiz yıl ilk yarıyı Binatlı yenilgisiz lider olarak tamamlarken sezonu şampiyon olarak tamamlayamamıştı.

2016 – 2017 O G B M A Y AV P

1. Yenicami 15 12 2 1 43 8 35 38

2015 – 2016 O G B M A Y AV P

1.Binatlı 13 8 5 0 32 11 21 29

2014 – 2015 O G B M A Y AV P

1. Yenicami 13 12 1 0 38 8 30 37

2013 – 2014 O G B M A Y AV P

1. Yenicami 13 11 1 1 38 9 29 34

2012 – 2013 O G B M A Y AV P

1.K. Kaymaklı 13 10 2 1 37 6 31 32

2011 – 2012 O G B M A Y AV P

1. Çetinkaya 13 9 3 1 29 8 21 30

2010 – 2011 O G B M A Y AV P

1. B.Bağcıl 13 10 2 1 34 14 20 32

2009 – 2010 O G B M A Y AV P

1. K.Kaymaklı 13 9 1 3 32 13 19 28