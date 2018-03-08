Kartal yarı finale kanatlandı: 1-3

STAT: Atatürk Stadı

HAKEMLER: Mehmet Malek, Ömer Doğru, Halil E. Canaloğlu

GAÜ ÇETİNKAYA: Cenk Yılmaz, Serhan Önet, Abbas Osum (Dk.46 Muammer), Tunç Özgürgün, Batuhan Calban, Sercan Demirman, Erdinç Börekçi (Dk.46 M. Atlar), İbrahim Çıdamlı, Barine Eko, David Solomon, Hüseyin Kayalılar (Dk.90 Ümitcan)

YENİCAMİ: Ozan Moroğlu, Emin Atabek, Oladele Oshobe, Salih Güvensoy (Dk.80 H. Ulukök), Mehmet Altın (Dk.72 M. Göktaş), Ünal Kaya, Tansel Ekingen, John Ebuka, John Okoli, Behiç Kum (Dk.70 Farouk), Yasin Açıkel

GOLLER: Dk.50 Barine Eko (GAÜ Çetinkaya) - Dk.11 John Ebuka, Dk.75 Ünal Kaya, Dk.84 Tansel Ekingen (Yenicami)

Tahsin Mertekçi Kıbrıs Kupası çeyrek final rövanş maçında Yenicami, ilk maçta 2-1 mağlup ettiği GAÜ Çetinkaya’yı rövanşta da 3-1 yenerek adını yarı finale yazdırdı. İlk yarıyı 11’inci dakikada John Ebuka’nın attığı golle 1-0 önde tamamlayan Yenicami’ye karşılık GAÜ Çetinkaya ikinci yarıya hızlı başlayarak Eko ile 50’nci dakikada skoru eşitledi. 75’inci dakikada Ünal’ın şık aşırma vuruşu ile Yenicami bir kez daha skor üstünlüğünü ele alırken, 84’üncü dakikada Tansel’in kaydettiği golle Yenicami rakibini 3-1 yenerek adını yarı finale yazdırdı. Kupada iki kez karşılaştığı rakibini mağlup eden Yenicami, önceki hafta ligde de GAÜ Çetinkaya’yı mağlup etmişti. Bu skorla beraber son iki hafta içerisinde Yenicami, Çetinkaya’yı üç kez mağlup etmiş oldu.