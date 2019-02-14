Kartal penaltılarla: 3-4

STAT: Mete Adanır Stadı

HAKEMLER: Ali Özer, Ferhat Tuna, Özal Çağlayan

TÜRK OCAĞI: Hasan Piro, Mustafa Avcı, Mehmet Uçar, Turgut K. Çoban, Bilal Ceylan, Mehmet Aylanç, Yakubu Malil, Ahmet Coşkun (Dk.54 Tonbara), Akande Christian, Ahmet Saygı (Dk.75 Deniz Kibar), Remzi Betmezoğlu

YENİCAMİ: Ozan Moroğlu, Hasan Ulukök (Dk.95 Eray), Emin Atabek, Yasin Açıkel, Hüseyin Sadıklar, Aminu Mohammed, Hascan Kırmaz, Salih Güvensoy (Dk.60 Tansel), Farouk Dadzie (Dk.60 M. Çavuş)(Dk.117 M. Altın), Kenneth Ngwoke, John Ebuka Okoye

Kıbrıs Kupası 2’nci Tur mücadelesinde Türk Ocağı ile Yenicami karşı kaşıya geldi. Mete Adanır Stadı’nda oynanan karşılaşmanın normal süresi ve uzatmalarında taraflar gol atma başarısı gösteremeyince 0-0’lık skorla maç penaltı atışlarına gitti.

Türk Ocağı’nda Bilal Ceylan ve Akande atışlarını kaçırırken, Deniz, M. Uçar ve Tonbara atışlarını gole çevirdi. Yenicami’de ise John penaltı atışından yararlanamazken siyah beyazlılara turu getiren golleri Kenneth, Mehmet Altın, Eray ve Emin kaydetti.