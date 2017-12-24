Kartal, Mesarya’da kanatlandı: 1-2

K-Pet Süper Lig 14’üncü haftasında Cihangir, Yenicami’yi konuk etti. Siyah beyazlı ekip, Cihangir’i Mehmet Altın ve John Ebuka’nın kaydettiği gollerle rakibini mağlup etmeyi başardı. Karşılaşmanın 30’uncu dakikasında Mehmet Altın’ın şık frikik golüyle öne geçen Yenicami, devreyi 1-0 önde tamamladı. Karşılaşmanın 2. devresine hızlı başlayan Cihangir, Kalifa’nın 48. dakikada duran toptan kaydettiği golle beraberliği sağlasa da, Yenicami golcüsü John Ebuka’nın 79. dakikada ayağından bulduğu golle karşılaşmayı kazandı. Yenicami, deplasmanda aldığı galibiyetle 27 puanla haftayı tamamlarken, Cihangir ise 13 puanda kaldı.

STAT: Cihangir Stadı

HAKEMLER: Osman Özpaşa*, Emre Çevikdal**, Ömer Doğru**

CİHANGİR

Raif Pehlivan**

Erol Aksunlar**

Çağlar Toklu*

(Dk.82 Osman)

Nurettin Gecekuşu*

Salih Say*

Kalifa Dembele**

Eser Yücel*

(Dk.37 Mete Sağır)*

Doğan Işıker*

(Dk.76 Kemal Mete)*

Burak Emir**

Yace Marius*

Chinonso Offor*

TD: Toygar Davulcu

YENİCAMİ

Ercan Samancıoğlu**

Mehmet Göktaş**

Emin Atabek**

Oladele Oshobe***

Salih Güvensoy**

Ömer Gül*

(Dk.72 Eren Aktaş)*

Mehmet Altın**

Eray Osman Halil**

Tansel Ekingen*

(Dk.82 Behiç)

Ünal Kaya***

John Ebuka***

TD: Sedat Devecioğlu

GOLLER: Dk.48 Kalifa (Cihangir), Dk.30 Mehmet Altın, Dk.79 John Ebuka(Yenicami)