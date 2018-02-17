Kartal Karadağ’dan çıktı: 1-2

K-Pet Süper Lig’in 19’uncu haftası açılış maçında Lefke, lider Yenicami’yi konuk etti. Siyah beyazlılar, geriye düştüğü karşılaşmada Ünal Kaya ve John Ebuka’nın golleriyle karşılaşmayı 2-1 kazanarak liderliğini sürdürdü. Mücadelede Lefke’nin tek golü 49’uncu dakikada Kasım’dan geldi. Karşılaşmanın 40’ıncı dakikasında Lefke’den Zekai Serdar, 64’üncü dakikasında ise Yenicami’den Emin Atabek kırmızı kartla oyun dışında kaldı. Yenicami bu galibiyetle birlikte puanını 40’a yükseltirken, Lefke ise 21 puanda kaldı.

Basın emekçilerine sözlü hakaret

Karşılaşmanın bitmesiyle birlikte birkaç Lefke taraftarı sahada görev yapan basın emekçilerine sözlü olarak hakarette bulundu.

STAT: 16 Ağustos Stadı

HAKEMLER: Ali Özer*, Mehmet Ekşici**, Hakan Ünal**

LEFKE

Mehmet Özeralp**

Arif Solkanat**

Aykut Esmerarslan**

Yakup Esmerarslan*

Rahmi Çelik**

Burak Koçar**

Semih Ünaldı*

(Dk.86 Mehmet Toros)

Kasım Tağman**

Zekai Serdar*

Kaan Savaşkan*

Yılmaz Şipal*

TD: Hakan Sermaye

YENİCAMİ

Ercan Samancıoğlu**

Emin Atabek*

Oladele Oshobe**

Yasin açıkel*

(Dk.46 Behiç)**

Salih Güvensoy**

Mehmet Altın**

Ünal Kaya***

Tansel Ekingen**

Osman Şanverdi*

(Dk.61 M. Göktaş)*

John Ebuka***

John Okoli**

(Dk.90 Eray)

TD: Sedat Devecioğlu

GOLLER: Dk.49 Kasım Tağman (Lefke) Dk.57 Ünal Kaya, Dk.83 John Ebuka (YAK)

KIRMIZI KARTLAR: Dk.40 Zekai Serdar (Lefke) Dk.64 Emin Atabek (YAK)