Kartal Harman ve Mehmet Fansa yaralandı

Girne’de Kaya Palazzo Otel yakınlarında ana yol üzerinde öğle saatlerinde meydana gelen trafik kazasında salon araç sürücüsü Kartal Harman ve van araç sürücüsü Mehmet Serdar Fansa yaralandı.

Kaza sonucu yaralanan her iki araç sürücüsü kaldırıldıkları Girne Dr Akçiçek Hastanesinde tedavileri halen sürüyor.

Polisten verilen bilgide, kazanın 32 yaşındaki Mehmet Serdar Fansa’nın yönetimindeki MT 049 plakalı van araç ile batı istikametine doğru seyrettiği sırada anayolda seyreden araçlara öncelik hakkı vermeden dikkatsizce sağa dönüşe geçtiği sırada o esnada cadde üzerinde karşı istikametten gelen Kartal Harman yönetimindeki PE 049 plakalı aracın önünü tıkaması sunucu meydana geldiği belirtildi.

Polis Basın Subaylığı'ndan kazayla ilgili şu detaylara yer verildi;

"Trafik Kazası Bugün saat 13.00 sıralarında, Girne'de Karaoğlanoğlu Caddesi üzerinde, Mehmet Serdar Fansa (E-32), yönetimindeki MT 049 plakalı van araç ile batı istikametine doğru seyrettiği sırada anayolda seyreden araçlara öncelik hakkı vermeden dikkatsizce sağa Şht Adnan Damar Sokak'a dönüşe geçtiği sırada o esnada cadde üzerinde karşı istikametten gelmekte olan Kartal Harman (E-43) yönetimindeki PE 049 plakalı aracın önünü tıkaması sunucu çarpışmışlardır. Kaza sonucu yaralanan her iki araç sürücüsü kaldırıldıkları Girne Dr Akçiçek Hastanesi'nde tedavileri halen sürüyor."