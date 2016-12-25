STAT: Cihangir Stadı

HAKEMLER: Fehim Dayı***, Hakan Gök***, İsmail Ercan*

CİHANGİR: Mehmet Özeralp**, Fırat Ersalan**, Hasan Yaşınses**, Salih Say***, Burak Emir***, Mikail Sivri*, Halil Turan*, Charles Folley** (Dk.70 Utibe Udom**), Kaho Yannick***, Ali Öztürk** (Dk.90+2 Eser Yücel), Ertan Bulut* (Dk.87 Seyhan Keskinel)

YENİCAMİ: Yusuf Yontar**, Hüseyin Sadıklar**, Erbay Bertiz***, Mehmet Göktaş***, Rifat Hacıarifoğlu*, Moses Odo* (Dk.57 Ömer Gül*), Adil Uçar**, Ünal Kaya**, Mehmet Altın* (Dk.90+2 Ahmet Sivri), Tansel Ekingen* (Dk.67 Emin Atabek*), John Ebuka*

SARI KART: Dk.56 Ali Öztürk (Cihangir)

Eren ŞİŞİK

K-Pet Süper Lig’de haftanın en önemli maçında Cihangir ile Yenicami karşı karşıya geldi. Cihangir Stadı’nda oynanan karşılaşmada gol sesi çıkmadı ve maç 0-0 eşitlikle tamamlandı. İki takımın da pozisyonlar bulduğu maçta lider Yenicami’nin puan kaybı yaşamasıyla GAÜ Çetinkaya ile puan farkı 6’ya indi. Alınan beraberlikle Cihangir 26 puana yükselirken, Yenicami de puanını 35’e yükseltti.

Önemli anlar

5.dakikada soldan yapılan ortada Ali Öztürk kafayla indirdi, Halil Turan’ın vuruşunda top üstten dışarıya çıktı.

36.dakikada gelişen Yenicami atağında ceza alanında topla buluşan Ebuka’nın vuruşunda savunmanın müdahalesiyle top kornere çıktı.

40.dakikada ceza yayı dışında Ertan-Fırat verkaçında Ertan topla buluştu. Vuruşunda top az farkla dışarı çıktı.

42.dakikada Folley’in savunma arkasına gönderdiği topta Halil Turan topla buluştu. Golcü oyuncu topu ayağında fazla tutunca savunma yerleşti. Oyuncunun vuruşunda top dışarıya çıktı.

İlk yarı 0-0 eşitlikle noktalandı.

48.dakikada Fırat Ersalan’ın sağ tarafa gönderdiği pasta Ali Öztürk sert vurdu. Top dışarıya çıktı.

51.dakikada Cihangir atağında yapılan ortada Burak Emir kafayı vurdu. Top az farkla dışarıya çıktı.

62.dakikada sağ kanattan yapılan ortada Telko Folley arka direkte vurdu. Hüseyin Sadıklar çizgi üzerinden topu uzaklaştırdı.

68.dakikada gelişen Yenicami kontra atağında Ömer Gül sağdan ortaladı. John Ebuka topu kontrol edip vuruşunu yaptı. Top direğe çarpıp oyun alanına geri döndü.

80.dakikada John Ebuka pasını Mehmet Altın’a verdi. Genç oyuncunun vuruşu dışarıya çıktı.

Karşılaşmada başka pozisyon olmayınca maç 0-0 eşitlikle noktalandı.