Kartal bıraktığı yerden: 2-1

K-Pet Süper Lig’in 16’ncı hafta mücadelesinde Yenicami, Mağusa Türk Gücü’nü konuk etti. İlk yarısı 1-0 konuk ekip üstünlüğü ile tamamlanan maçta Yenicami ikinci devrede bulduğu gollerle maçı 2-1 kazanarak liderliğini sürdürdü. İlk devrenin son 7 haftasında 6 galibiyet ve 1 beraberlik alarak liderliğe yükselen Yenicami, serisini bu galibiyetle devam ettirmiş oldu. Yenicami’nin galibiyet sayıları Tansel Ekingen ve John Ebuka’dan gelirken, MTG’nin golünü penaltıdan Yasin Kurt kaydetti. Bu sonuçla Yenicami puanını 33 yaparken, MTG 20 puanda kaldı.

STAT: Atatürk Stadı

HAKEMLER: Fehim Dayı**, Zekai Töre**, Hakan Gök**

YENİCAMİ

Ercan Samancıoğlu**

Emin Atabek**

Oladele Oshobe**

Eray O. Halil*

(Dk.15 Yasin)**

Salih Güvensoy**

John Okoli**

(Dk.70 Behiç)*

Ünal Kaya**

Tansel Ekingen***

Mehmet Altın*

Farouk Dadzie**

(Dk.76 O. Şanverdi)*

John E. Okoye***

TD: Sedat Devecioğlu

MAĞUSA TG

Türkkan Delideniz**

Erdoğ Barkınay**

Yasin Kurt**

Yusuf Beyazi**

Sami Ergazi**

Adil Uçar**

Mehmet Gürlü**

(Dk.85 Nevzat)

Yakubu Malik**

Rasheed Omokafe**

Dinopeter Jude**

Halil Turan**

(Dk.70 Emre)*

TD: Ali Oraloğlu

GOLLER: Dk.63 Tansel Ekingen, Dk.83 John E. Okoye (Yenicami) – Dk.26 (P) Yasin Kurt (MTG)

Fotoğraf: Burhan Gürkan



