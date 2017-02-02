Kartal bildiğimiz gibi: 4-1

STAT: Atatürk Stadı

HAKEMLER: Hüseyin Özkan, Necmi Bulut, İsmail Egeli

YENİCAMİ: Ozan Moroğlu, Hüseyin Sadıklar, Mehmet Göktaş, Erbay Bertiz, Rifat Hacıarifoğlu, Emin Atabek (Ahmet Sivri), Adil Uçar, Tansel Ekingen (Hasan Ulukök), Mehmet Altın (Ömer Gül), John Ebuka, İbrahim Çıdamlı

MERİT A.YEŞİLOVA: Kemal Molla, Okan Kibar, Abdullah Atma, Mustafa Salk, Talat Dağer, Cenker Yazar (Hüseyin Yeşilbaş), Yasin Doğan, Cevdet Çağer (Memduh Sarıoğlu), Fırtına Özdil, Turgut Kaçar, İsmail Uçar

GOLLER: Dk.5 Mehmet Altın, Dk.34 ve 73 John Ebuka, Dk.70 Hüseyin Sadıklar (Yenicami) – Dk.86 Yasin Doğan (Merit Alsancak Yeşilova)

Koop Bank Kıbrıs Kupası 1.tur karşılaşmasında Süper Lig lideri Yenicami ile 1.Lig Kırmızı Grup lideri Merit Alsancak Yeşilova karşı karşıya geldi. Lefkoşa Atatürk Stadı’nda oynanan karşılaşmayı Yenicami 4-1 kazanarak bir üst tura çıktı. Siyah beyazlılara galibiyeti getiren golleri John Ebuka (2), Mehmet Altın ve Hüseyin Sadıklar kaydederken, Merit Alsancak Yeşilova’nın tek golü oyunun son dakikalarında Yasin Doğan’dan geldi.