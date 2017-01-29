Kartal ‘Altın’la ‘Uçar’: 2-1

STAT: Lefkoşa Atatürk Stadı

HAKEMLER: Mehmet Malek**, Sabriye Atikoğlu**, Mehmet Ekşici **

YENİCAMİ: Yusuf Yontar***, Hüseyin Sadıklar**, Erbay Bertiz**, Çağdaş Arslan**, Adil Uçar***, İbrahim Çıdamlı**, Ünal Kaya** (Dk.87 Ömer Gül), Mehmet Altın** (Dk.81 Rifat Hacıarifoğlu), Emin Atabek* (Dk.69 Tansel Ekingen**), John Ebuka**

YALOVA: İrfan Özbay**, Ali Özbahar*, Mahmut İneci*, Mithat Küçükakaçalı*, Muammer Tip* (Dk.81 Selçuk Dilik), Erdinç Börekçi*, İsrael Abia**, Neval Esengül*, Serkan Önet**, Aykut Esmerarslan*, Emmanuel Clottey* (Dk.58 David Annas*)

GOLLER: Dk. 19 Adil Uçar, Dk.66 Mehmet Altın (Yenicami) – Dk.90 İsrael Abia (Yalova)

SARI KARTLAR: Dk.34 Emmanuel Clottey (Yalova)

Eren ŞİŞİK

K-Pet Süper Lig’de ikinci devrenin ilk maçında lider Yenicami, devreye önemli transferlerle giren Yalova’yı konuk etti. Lefkoşa Atatürk Stadı’nda oynanan maçı Yenicami 2-1 kazanarak rakiplerinin puan kaybettiği haftada en yakın rakibiyle puan farkını 11’e çıkardı. Siyah beyazlılara galibiyeti getiren golleri Adil Uçar ve Mehmet Altın kaydederken, Yalova’nın tek golü oyunun son dakikalarında İsrael Abia’dan geldi.

Önemli anlar

17.dakikada gelişen Yalova kontra atağında Emmanuel Clottey topla buluştu. Clottey’nin ceza alanı dışından vuruşu az farkla dışarıya çıktı.

19.dakikada sol taraftan yapılan ortada Yalova savunması topu uzaklaştırdı. Ceza yayında topla buluşan Adil Uçar ayağının dışıyla güzel bir vuruş yaparak topu ağlara yolladı. 1-0

32.dakikada yapılan ortada Mehmet Altın kafayla topu Hüseyin Sadıklar’a indirdi. Sadıklar’ın uygun durumdaki vuruşu az farkla dışarıya çıktı.

İlk yarı 1-0 Yenicami üstünlüğünde sona erdi.

46.dakikada Mehmet Altın’ın pasında topla buluşan Emin Atabek’in vuruşunu kaleci İrfan önledi.

49.dakikada John Ebuka soldan çizgiye kadar indi. Yerden pasında Ünal kale alanı içinde topu dışarıya gönderdi.

52.dakikada Çağdaş’ın ortasında Ünal topa kafayla vurdu. Kaleci İrfan müthiş bir kurtarış yaptı.

63.dakikada topla buluşan İsrael Abia’nın vuruşunda Yusuf’un kurtarışı direğe de çarparak kornere çıktı.

66.dakikada Hüseyin Sadıklar’ın sağ kanattan ortasında Mehmet Altın topu kontrol etti. Vuruşunda savunmaya da çarpan top filelerle buluştu. 2-0

73.dakikada Tansel Ekingen sağdan sert bir orta kesti. Serkan Önet’in ters vuruşu direğe çarparak oyun alanına geri döndü.

90.dakikada sağ kanattan Ali Özbahar’ın ortasında arka direkte Abia bomboş durumda topu ağlarla buluşturdu.2-1

Karşılaşmada başka gol olmayınca maç 2-1 Yenicami üstünlüğünde tamamlandı.