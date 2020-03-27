“Kart testi, hastalığın başında negatif gösterebilir”

HP Milletvekili Jale Refik Rogers sosyal medyada yaptığı açıklama ile, yeni test hakkındaki ‘güven’ tartışmalarına açıklık getirdi, en güvenilir testin PCR testi olduğunu vurguladı. Rogers, kart testinin hastalığın başındaki kişiyi negatif gösterebileceğini, iki hafta sonra aynı kişide pozitif görülebileceğine dikkat çekti.

HP Milletvekili Jale Refik Rogers: “Kart testi, hastalığın başlangıcında negatif gösterebilir”

Halkın Partisi Milletvekili Jale Refik Rogers, kart testlerinin vaka tespiti yapılan yerlerde yaygın olarak kullanılmaya başlandığını belirterek, kart testinin, antikor tespit ettiğinden dolayı virüsü yeni almış veya hastalığı yeni başlamış kişilerde negatif sonuç vereceğini açıkladı. Bu kişilerin önümüzdeki 14 gün içerisinde pozitif olabileceğine vurgu yapan Rogers, hastalığın ilk evresinde bu kişilere tanı koymak için kullanılması gereken altın standart ve Dünya Sağlık Örgütü’nün önerdiği testin PCR testi olduğunu kaydetti. Rogers sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şöyle konuştu: “O test yapılacağında da virüsle karşılaştıktan sonra kaçıncı günde yapıldığı önemlidir. Tarama testini kullanılırken yalancı negatiflik verebileceği göz ardı edilmemelidir. Kart testlerinin kullanılacağı şartlar bilimsel veriler ışığında uzmanlar tarafından kararlaştırılmalıdır. Temas öyküsü olan toplumdaki her bireyin şu anda yaşadığı yerde (merkez veya ev) 14 gün kesinlikle karantina kurallarına uyulması büyük önem taşımaktadır. Bulaşma riski atlatılmış değildir.”

İş insanı Halil Falyalı: “Laboratuvarda bir karışıklık yaşandı ama çözüldü”

Yeni testlerin getirilmesine destek olan iş insanı Halil Falyalı, güvenilirliği tartışmalara yol açan hızlı testlerin şu anda kullanımda olduğunu söyledi. YENİDÜZEN’e konuşan Falyalı, kendisinin testlerle ilgili detaylı bir bilgisi olmadığını, sadece ülkeye getirilmesine yardım ettiğini dile getirerek, “Laboratuvarda bir karışıklık yaşandı, biz de üzüldük tabii, ancak Sağlık Bakanlığı Müsteşarı ile görüştüm, testlerden memnunlar ve kullanıyorlar. Tekrar getirmeyi düşünüyoruz” dedi.

Falyalı ayrıca sosyal medyada yayılan videosunun yanlışlıkla paylaşıldığını kaydetti.