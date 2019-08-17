Karşıyaka'da Plaj Şenliği

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, tarihi ve doğal çevrenin gelecek kuşaklara aktarılacak bir miras olduğunu belirterek, “Tarihi ve doğal çevreyi gözümüz gibi koruyarak geleceğe saklamak boynumuzun borcu olmalıdır” dedi.

Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre Akıncı, Lapta Belediyesi, Karşıyaka Muhtarlığı ve Karşıyaka Kültür Sanat Derneği'nin katkılarıyla düzenlenen 4. Karşıyaka Plaj Şenliği’nin açılışını yaptı.

Dün akşam, Karşıyaka 4. Plaj Şenliği’ne eşi Meral Akıncı ile birlikte katılan Cumhurbaşkanı Akıncı, açılışta yaptığı konuşmada, Karşıyaka halkıyla birlikte olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Akıncı, “Doğa sizlere çok büyük bir güzellik bahşetti. En büyük güzellik; bir taraf masmavi Akdeniz, öbür taraf yemyeşil Beşparmak dağlarımız” dedi.

“Yeşili, doğayı gözümüz gibi korumamız lazım”

Doğanın korunmasıyla ilgili uyarılarda bulunan Cumhurbaşkanı Akıncı, 1995’teki Beşparmak Dağlarındaki büyük yangını ve o felaket gecesinde kendisinin de bölgede olduğunu anımsatarak, şöyle konuştu:

“O acıyı hep birlikte yaşadık, bir daha bunun olmaması için çok dikkatli olmamız lazım. Bu yeşili ve doğal güzellikleri gözümüz gibi korumamız lazım. Bunun için biz yöneticilere, hükümetlere, Meclislere, belediyelere düşen görevler var. Planlı gelişmemiz lazım. Her adımımızı, fiziki anlamda planlayarak atmamız lazım. Bu güzelliği ancak böyle koruyabilir, gelecek kuşaklara ancak böyle aktarabiliriz. Denizlerimiz için de aynı şey geçerlidir. Orada da işin başı planlamadır.”

Planlamanın önemini vurgulayan Akıncı, “Eğer siz bir kasabayı, bir şehri belli bir nüfus için planlarsanız, alt yapınızı ona göre yaparsanız, ama sonradan o planladığınız nüfusun üstüne binler, on binler eklenirse oradaki kirliliği önleyemezsiniz” dedi.

“Korumazsak bu güzellikleri bulamayız. Çocuklarımıza, torunlarımıza bırakamayız”

Girne Belediye Başkanı’nın geçtiğimiz günlerde yaptığı bir açıklamada “Arıtıma tesisini biz 15 bin kişiye göre planladık, şimdi 100 bini geçtik” sözlerini hatırlatan Cumhurbaşkanı Akıncı, “O tesis çekmiyor, bu defa ne oluyor, kir denizlerimize akıyor. Dolayısıyla bir yanda yeşil, bir yanda masmavi Akdeniz, ama bilelim ki bunları korumazsak bu güzellikleri bulamayız. Çocuklarımıza, torunlarımıza bırakamayız. Çok sevdiğim bir söz var; bu doğal çevre, tarihsel çevre, bize bahşedilen bu güzellikler geleceğe, torunlara, gelecek kuşaklara aktaracağımız bir mirastır. Bunu gözümüz gibi korumak ve geleceğe saklamak boynumuzun borcu olmalıdır” diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Akıncı, şenliğin düzenlenmesinde emeği olanları kutlayarak, bu tür etkinliklere katılmaya ve halkın arasında olmaya çaba harcadığını belirtti. Akıncı, “Çünkü bir yeri güzel kılan hem doğasıdır, yeşilliğidir, denizidir, hem de insanıdır, sizlerin sevecenliğidir. Sizlerin arasında olmaktan duyduğum mutluluğu bir kere daha ifade ediyorum” dedi.