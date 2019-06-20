Karşıyaka’da orman yangını: 5 dönüm kül oldu
Karşıyaka’da ormanlık alanda yangın çıktı.
Karşıyaka’da ormanlık alanda yangın çıktı.
Az önce başlayan yangına, itfaiye ekiplerinin yanı sıra 3 bölgeden gelen Orman Dairesi'ne bağlı ekipler de müdahale ediyor.
YENİDÜZEN'e konuşan Orman Dairesi Müdürü Ercan Poyraz, yangının kontrol altına alındığını, şu anda soğutma çalışmalarının devam ettiğini aktardı.
Poyraz, saat 14.10 sıralarında başlayan yangının çıkış nedeninin ise henüz tespit edilemediğini belirtti.
5 dönüm yandı
Karşıyaka’da öğle saatlerinde çıkan yangında beş dönüm içerisinde bulunan 9 selvi, 1 zeytin ve 2 harnup ağacı zarar gördü.
Polisten verilen bilgiye göre, Karşıyaka'da manastır yolunun kuzey kısmındaki ormanlık arazi içerisinde çıkan yangının, şiddetli rüzgar nedeniyle yüksek gerilim hatlarının birbirine temas etmesi neticesinde çıkan kıvılcım sonucu meydana geldiği tespit edildi.
Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü, soğutma çalışmaları devam ediyor.