Karşıyaka’da orman yangını
Karşıyaka’da ormanlık alanda yangın çıktı.
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Karşıyaka’da ormanlık alanda yangın çıktı.
Az önce başlayan yangına, itfaiye ekiplerinin yanı sıra 3 bölgeden gelen Orman Dairesi'ne bağlı ekipler de müdahale ediyor.
YENİDÜZEN'e konuşan Orman Dairesi Müdürü Ercan Poyraz, yangının kontrol altına alındığını, şu anda soğutma çalışmalarının devam ettiğini aktardı.
Poyraz, saat 14.10 sıralarında başlayan yangının çıkış nedeninin ise henüz tespit edilemediğini belirtti.
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