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Karşıyaka’da izinsiz giriş

Karşıyaka’da izinsiz giriş

Karşıyaka’da bu sabah 11 kişinin belgesiz giriş yaptıkları sırada tespit edildiği bildirildi

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Karşıyaka’da bu sabah 11 kişinin belgesiz giriş yaptıkları sırada tespit edildiği bildirildi.

Polisten verilen bilgiye göre bu sabah saat 06:30 sıralarında, Karşıyaka Güzelyalı’da henüz tespit edilemeyen  bir yerden ülkeye giriş yapmaya çalışan Suriye uyruklu toplam 11 kişi tespit edildi. Polis, Olayla ilgili soruşturma başlattı.

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