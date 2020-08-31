Karşıyaka’da izinsiz giriş

Karşıyaka’da bu sabah 11 kişinin belgesiz giriş yaptıkları sırada tespit edildiği bildirildi.

Polisten verilen bilgiye göre bu sabah saat 06:30 sıralarında, Karşıyaka Güzelyalı’da henüz tespit edilemeyen bir yerden ülkeye giriş yapmaya çalışan Suriye uyruklu toplam 11 kişi tespit edildi. Polis, Olayla ilgili soruşturma başlattı.