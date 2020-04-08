Karşıyaka yasta…

Karşıyaka, 34 yaşındaki Ömer Bulut’un ölümü ile yasa boğuldu. Bir süredir kanser tedavisi gören Ömer Bulut, dün yaşamını yitirdi.

34 yaşında, 2 çocuk babası Ömer Bulut’a bir süre önce kanser teşhisi ile tedaviye başladığı ancak, ilerleyen hastalık nedeniyle kurtarılamadığı öğrenildi.

Karşıyaka- Lapta Bölgesi’nin sevilen gençlerinden, 2 çocuk babası Ömer Bulut’un kaybı, ailesi ve yakınlarının yanı sıra, bölgede de büyük üzüntü yarattı.