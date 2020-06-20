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Karşılıklı seferler başlıyor

Karşılıklı seferler başlıyor

Türk Hava Yolları’nın Ercan ile İstanbul arasında karşılıklı kısıtlı tarifeli seferleri bu akşam başlıyor.

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Türk Hava Yolları’nın Ercan ile İstanbul arasında karşılıklı kısıtlı tarifeli seferleri bu akşam başlıyor.

İstanbul-Ercan arasında yapılacak uçuşlar, haftada 4 gidiş, 4 dönüş olarak planlandı.

İstanbul Havalimanı’ndan kalkacak THY’nin TK 970 sefer sayılı uçağının, bu gece saat 11.20 sıralarında Ercan Havaalanı’na inmesi bekleniyor.

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