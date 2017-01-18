‘Karşılama’ belgeseli KTGB’de gösterilecek

Kıbrıs'ın Somut Olmayan Kültürel Mirası Projesi çerçevesinde hazırlanan ‘Karşılama’ belgeselinin ilk Türkçe gösterimi Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği (KTGB) Lokali’nde yapılacak.

Lefkoşa Folklor Derneği ile Kontea Mirası Derneği ile beraber yürütülen iki toplumlu proje kapsamındaki çalışmaları anlatan belgesel, 24 Ocak Salı akşamı saat 19.00’da KTGB Lokali’nde gösterilecek.

Belgesel gösterimi sonrasında sohbet toplantısı da gerçekleşecek, projenin sonuçlarını içeren ‘Kıbrıs’ın Somut Olmayan Kültürel Mirasını Araştırırken Birbirimizi Tanımak’ adlı kitabı tanıtılacak.

3 dilli belgesel, projenin alan araştırması sırasındaki görüntülerden ve iki derneğin yetkilileri ve dansçılarıyla yapılan röportajlardan oluşuyor.

Belgeselin yönetmenliğini Uygar Erdim yapıyor.

16 köy ziyaret edildi…

Proje kapsamında her iki derneğin genç üyeleri, 16 köye ziyaretlerde bulunarak, somut olmayan kültürel mirasa yönelik alan araştırması yaptı.

Alan araştırması süresince, yapılan ziyaretlerde, somut olmayan kültürel miras öğelerinden olan şarkılar, halk dansları figürleri, atışma, mani ve toplumdaki geleneklerle ilgili bilgiler bir araya toplandı.

Yaklaşık 2,5 yıl süren proje, Kıbrıs'ın somut olmayan kültürel mirasına ilişkin araştırma, halk dansları gösterileri ve somut olmayan kültürel mirasın korunması, tanıtılması konusunda farkındalığı artırmaya yönelik kampanyalar içeriyor.