‘Karşılama’ belgeseli gösterildi

Levent ÖZDAĞ

Kıbrıs'ın Somut Olmayan Kültürel Mirası Projesi çerçevesinde hazırlanan ‘Karşılama’ belgeselinin ilk Türkçe gösterimi dün akşam Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği (KTGB) Lokali’nde yapıldı.

Belgesel, Lefkoşa Folklor Derneği ile Kontea Mirası Derneği ile beraber yürütülen iki toplumlu proje kapsamındaki çalışmaları anlatıyor.

Projenin Koordinatörü Ebru Deniz Tekman yaptığı kısa konuşmada, belgeselin 40 dakikadan oluştuğunu söyledi. Tekman, ana temanın birbirimizi tanımak olduğunu ve projenin öyküsünü anlattığı belirtti.

Belgesel gösterimi sonrasında sohbet toplantısı da gerçekleşti. Projenin sonuçlarını içeren ‘Kıbrıs’ın Somut Olmayan Kültürel Mirasını Araştırırken Birbirimizi Tanımak’ adlı kitabı tanıtıldı.

3 dilli belgesel, projenin alan araştırması sırasındaki görüntülerden ve iki derneğin yetkilileri ve dansçılarıyla yapılan röportajlardan meydana geldi. Belgeselin yönetmenliğini Uygar Erdim yaptı.

16 köy ziyaret edildi…

Proje kapsamında her iki derneğin genç üyeleri, 16 köye ziyaretlerde bulunarak, somut olmayan kültürel mirasa yönelik alan araştırması yaptı.

Alan araştırması süresince, yapılan ziyaretlerde, somut olmayan kültürel miras öğelerinden olan şarkılar, halk dansları figürleri, atışma, mani ve toplumdaki geleneklerle ilgili bilgiler bir araya toplandı.

Yaklaşık 2,5 yıl süren proje, Kıbrıs'ın somut olmayan kültürel mirasına ilişkin araştırma, halk dansları gösterileri ve somut olmayan kültürel mirasın korunması, tanıtılması konusunda farkındalığı artırmaya yönelik kampanyalar içeriyor.