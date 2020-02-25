Karsel Restaurant-İskele Boğazı (Hamdi’nin Yeri)

Zekai Altan

Karsel Restoran, İskele Boğazı’ndaki birden çok mekândan biri. Buradaki restorantlara ben hep Boğaz mekânları derim. Tümünde ortak bir özellik vardır. Deniz ürünleri. Tümünü de bilirim. Ve gerçekten de burasının atmosferi bir başkadır. Hele hele yaz mevsiminde buradaki açık alanlarda balıkçı limanına karşı alınan mönünün tadı bir başka olur. Denizin iyot havası ile birleşince bu havayı teneffüs etmeye doyamazsınız. Karsel Restorant da bu sıra Boğaz mekânlarının tam ortasında. Geniş bir araç park alanının hemen yanında. Oldukça geniş bir salon ve salon kadar da geniş dış alan. Kalabalık grupları ve balo düzenleyecek olanlara hitap edebilecek kapasitede. İç alanda bar. Karsel Restoranın kurucusu yakın bir tarihte aramızdan ayrılan çok değerli dostum Hamdi bey. Burayı yoktan var eden ve lezzet dünyasına kazandıran biri. Hayatını kaybettikten sonra Karsel Restoranı eşi ve çocukları işletmeye devam etti. Ve şimdi daha güçlü bir kadro ile işletme devam ediyor. Turizm sektörünün yetiştirdiği çok değerli bir Kıbrıslı ahçı olan Cemal Muhtaronbaşı ile birlikte işletmeyi sürdürmeye başladılar.

Mönü ve Lezzet

Restoranın aşçısı ve aynı zamanda ortak işletmeci Cemal usta. Mesleğinde çok başarılı biri. Otuz yıldan beridir ahçılık yapıyor. Kıbrıs’ın yetiştirdiği ender ahçılardan biri. Geniş bir deneyim ve tecrübeye sahip. Birçok otel mutfağı ve restoran kuruculuğu da yaptı. Özellikle deniz ürünleri konusunda oldukça başarılı. Hem dünya mutfakları hem de Kıbrıs mutfakları konusunda kendisini iyi yetiştirdi. Aynı zamanda OTEM Mezunları Birliği tarafından düzenlenen Eğitimcilerin Eğitimi belgesine sahip biri. İşini çok seven ve becerisi ile misafir memnuniyetini sağlamak için elinden geleni yapan bir ahçı. Yüzünün güldüğünü aldığı teşekkürler ve takdirlerle görebilirsiniz. Dostum Cemal ustanın lezzetlerine bayılırım. Dostum Cemal ustanın o lezetli mönülerini tatmak için eşim ve Mehmet Gandi ile kısa bir lezzet turu yaptık. Ve soluğu Karsel Restorant’ta aldık. Kış mevsimi. Hava biraz soğuk. Mekân çok geniş olmasına rağmen iç alan sıcak. İşletmenin servisini rahmetli dostum Hamdi’nin mimar oğlu Sinan ve Cemal dostumun kızı yapıyor. Tam bir aile işbirliği anlayışı ile. Akşam yemeği mönümüz biraz set biraz da a la cart mönü oldu. Deniz ürünleri tercihimiz oldu. Cemal usta dostumun mutfağını ve lezzetlerini iyi bildiğim için ana yemekten biraz geri kaldık ve serpme deniz ürünü mezelerini tercih ettik. Servise kızartılmış ekmek ile salatayı takiben güzel bir cacık, tahın üzeri kırmızı pul biberli. Humus, közde biber, uskumru füme, balık salatası, yengeç salatası, ahtabot turşu, pancar ve taze pakla salatası. Bunlar hafif girişler. Ve damak tadı. Çakızdezin de golyandrolu ve sarmısaklı lezzeti bir başka. Bazen bu tadı et yemeğine değişmem. Ve bu güzel hafif girişlerden sonra ara sıcak ve ana yemek. İzmarit. Çok taze. İzmariti kemiğinden ve başından ayırmadan yiyebileceğiniz tazelikte.

Önereceğim Mönü

Sizin vermenizi önereceğim sipariş set mönü. Deniz ürünlerinden. Uzun süre oturacaksanız. Ve özellikle akşam ve akşam yemeği veya güzel bir hafta sonu için. Deniz kenarında. Set mönü dışında kısa süreli a la carte olarak seçebileceğiniz mönüler de ayrı. Her ne kadar deniz ürünleri ağırlıklı olsa da et ve tavuk mönüleri de sunulmaktadır. Nefis ve lezzetli bir şarap veya alışılagelmiş rakı ile bu mezelere başlayabilirisiniz. Közde biber, tahın, karışık salata, çakızdez, yağda kızartma midye ve soya soslu midye. İki farklı tat. Şarap ile tatlandırılmış. Ahtabot yağda kızartma. Karides kızartma. Güveç kabında. Gümüş balığı, roast dediğimiz patates ve yanında da yengeç bacağı. Böyle kemiğinden tutup elle yiyeceğiniz bir deniz ürünü. Hatta şunu hatırlatmak isterim; Balık elle yenir deyişini unutmayın. Nefis ve gerçekten damak tadı girişler ve ara sıcaklar ile inanılmaz bir lezzet alırsınız. Bu mezelerden sonra ana yemeği alamayacak duruma gelirsiniz. Yani lezzetin yanında doyurucu. Ana yemek olarak Levrek’i önerebilirim. Foil kağıtta nefis buğulanmış bir balık. Çok hafif. Sosu ve pişirilme kıvamı çok ideal: Cemal ustayı ne kadar kutlasam az. Başarılı. Bu tatları mutlaka tadın. Soğuk mezeler, ara sıcaklar ve ana yemek mönüsünde ödeyeceğiniz ücret kişi başına 115 TL. Cemal ustanın unutamayacağınız deniz ürünü mönülerini mutlaka tatın. Çok güzel bir aile ekibi ve işbirliği kuruldu. İhmal etmeyin. Tavsiye ederim.

TELEFON: 371 24 69 – 0533 844 73 57-0548 864 97 37

ADRES: İSKELE BOĞAZI - İSKELE

KAPASİTE:

İÇ ALAN: 250

DIŞ ALAN: 250

SERVİS SAATLERİ: 10.00-01.00

KAPALI GÜNLER: HER GÜN AÇIK