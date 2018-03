Karpuz, gonyak, kebap!

Şunun şurasında yaza ne kaldı ki.

Bilemedin birkaç ay.

Hafif ada esintisi…

Püfür püfür.

İnce kumaşlı giysiler.

Kıbrıs'ın naif Mayıs'ı ve sonrası…

'Tatil planları' gündeme gelir önce, sonra sosyal medya tatil fotoğrafları ile dolmaya başlar.

Ercan’daki uçağın önündeki selfiler yağar ardı ardına.

-“Hadi biz kaçtık!”

-“Prag bir başka!”

-“Barcelona, senin gibisi yok” der orta halliler.

Daha varlıklı olanların uzak doğu, ya da Amerika pozlarındaki asalet dağıtır sosyal medyada…

Meclis de tatile girer mesela.

Mahkemeler de!

Adada kalanlar için deniz mevsimi açılır.

Karpaz hatırlanır!

Ve karpuz!

Yavaş yavaş gündemden uzaklaşır insanlar.

Daha ‘hafif’ olur her şey.

Ruhumuz da…

Hani şimdi haberlerden okuduğunuz "kritik günler" geride kalır artık.

Pek de kritik kesmez bizim milleti artık.

Ada insanı için yaz, her şeyin % 50 randımanla çalışmasıdır!

Hani klasik hemen çözümcülerin "çözüme çok az kaldı" sözleri de yetmez artık insanları buna inandırmaya…

Gerçek olsa da bile!

"Çok sıcak yahu hava" birinci gündem maddesidir artık.

"Phuket çok güzel, siz nereye gittiniz, gideceksiniz"dir artık sohbet konuları.

Rehavet vardır, rahatlama vardır, gonyak vardır, kebabın denize girmiş hali vardır artık gündemde…

Yazda devrim de yapmaz bizim solcular, 1 Mayıs’ta mangal dumanı tüter, faşistlerimiz bile kıpırdamaz, tören alanına değil şahinler, serçeler bile gitmez.

"Dur yahu bu sıcaklar geçsin"dir en fazla işiteceğin söz.

Ya da “Ne sıcak yahu bu sene”…

İşte tam da bu günlerin arifesindeyiz şimdi.

* * *