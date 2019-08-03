Karpaz halkı, bölgeye gereken önemin verilmediği ve ‘üvey evlat muamelesi’ yapıldığı gerekçeleri ile Lefkoşa’da dün eylem düzenledi, eylemcilerin Cumhuriyet Meclisi, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı ve Başbakanlığa gitmesi ardından eylem Başbakanlık’ta sona erdi.

Terminal bölgesinden Başbakanlığa kadar yürüyen eylemciler, önce Meclis’e çelenk bıraktı, ardından İçişleri Bakanlığı’na yürüdü. Yürüyüşe Çarşamba günü Ziyamet-Gelincik kavşağında başlanmış ancak çeşitli nedenlerden dolayı ara verilmişti.

Eylemde "Bölgemizin geleceği için yürüyoruz", "Başka Karpaz yok", "Karpaz’da eko-agro turizmine evet" sloganları kullanıldı.

YENİDÜZEN’e konuşan eylemciler, bölgedeki Emirname’nin kalkmasını istediklerini belirterek İmar planı talep etti. Eylemciler, birçok doktorun bölgede bulunmadığına vurgu yaparak, üniversitenin olmamasının da kendileri için zorluk yarattığına dikkat çekti.

Yenierenköy Belediyesi ve bölge muhtarları öncülüğünde yürüyen eylemciler, İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars ile bakanlık önünde görüşerek emirnamenin kaldırılmasını ve imar planı çalışmalarının yapılmasını talep etti. Baybars, eylemcilere yaptığı açıklamada “Karpaz’ın Mağusa gibi kalkınmasını istiyorsunuz ama Mağusa iyi bir durumda değil… Karpaz’da hala şansımız varken, planlı ve düzgün bir imar planı yapmamız için bizlere zaman gerekiyor. Bölgenin kalkınması birkaç günde olacak iş değil” şeklinde konuştu.

İçişleri Bakanlığı’nın ardından Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı’na yürüyen eylemciler, Ulaştırma Bakanı Tolga Atakan’ın açıklama yapmaması sonucu isyan etti, “Bakan nerede? Bakan açıklama yapsın!” söylemleri ile ıslık ve düdük çalarak tepki gösterdi. Eylemcilerin açıklama almaması üzerine Başbakanlığa yüründü, eylemciler Başbakan’dan da açıklama alamayınca kapıların demirlerini sallayarak polis ile gergin anlar yaşadı.

Yenirerenköy Belediye Başkanı Emrah Yeşilırmak’ın eylemcilerle görüşmesi sonrası Sağlık Bakanlığı’na yüründü, Sağlık Bakanı Ali Pilli dışarıya çıkarak eylemcileri selamladı ve dertlerini dinledi.



“Ülkedeki her yere yol yapılıyor da Karpaz dışlanıyor olsa haklısınız”

Uzun süren gergin bekleyişten sonra Ulaştırma Bakanı Atakan’ın çağrısı üzerine, Belediye Başkanı Yeşilırmak, bölgenin muhtarları ve bazı örgütlerin temsilcileri, Ulaştırma Bakanlığı’nda basına açık toplantıya çağrıldı.

Ulaştırma Bakanı Atakan, eylemcilerin yolların yetersizliğini eleştirmesi üzerine, “Ülkedeki her yere yol yapılıyor da Karpaz dışlanıyor olsa haklısınız. Ancak yol yetersizliği ülkenin sorunudur. Gereken çalışmaları yaptıktan sonra Maliye Bakanlığı’na yaptık. Dosyalarımız hazırdır. Onlar onayladıktan sonra para akışı sağlanacaktır. Radar ve yol, maliyet isteyen işlerdir” dedi.

Tatar: “Bölgenin sıkıntılarını biliyoruz”

Eylemcilerin endişeli ve gergin bekleyişlerinden sonra, Başkan Yeşilırmak Karpaz halkı ile görüşerek, Başbakanla temsilcilerin görüşeceğini belirtti ve eylemcilere otobüsle veda etti.

Yeşilırmak, Başbakanlık’ta Başbakan Ersin Tatar ile basına açık toplantı yaparak halkın şikayetlerini dile getirdi. Tatar, bölgenin sıkıntılarını bildiklerini ve bunu aşmak için çalışmalar yapıldığını kaydetti.

Karpaz bölgesine gereken önemin verilmediği gerekçesiyle düzenlenen yürüyüşte Cumhuriyet Meclisi, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı ve Başbakanlığa siyah çelenk bırakıldı.

Eylem, Başbakanlıkta sona erdi, Yenierenköy Belediye Başkanı Emrah Yeşilırmak, Karpaz halkının sesini duyurmak amacıyla Lefkoşa'da gerçekleştirdikleri eylemin başarılı olduğunu ve seslerini yetkililere duyurduklarını söyledi.

Yeşilırmak, eyleme katılan bölge halkına teşekkür etti.

Karpazlı eylemcilerin talepleri…

Yenierenköy Belediye Başkanı Emrah Yeşilırmak, Bakanlıklarda yaptığı konuşmalarda, bölgenin en büyük sorunlarına değinerek “Bölgemizde genç kalmadı çünkü hepsi göç ediyor. İnsanlar arazilerini satmaya başladı. Dört tane köyümüz boş kaldı. İçişleri Bakanlığı’ndan talebimiz Emirname’nin kaldırılması veya değiştirilmesidir. İmar Planı yapılmasını, bölgemizin kalkınmasını istiyoruz” dedi.

Yeşilırmak, Karpaz İskele, Gelincik-Kaleburnu ve Dipkarpaz Zaferburnu yollarının yılsonu ihaleye çıkılmasını istediklerini kaydetti.

Bölgenin bir üniversiteye ve tam teşekküllü bir hastaneye ihtiyacı olduğunu vurgulayan Yeşilırmak, “Bize en yakın üniversite Mağusa’da, hastanemizde ise doktorumuz yok” diye konuştu.

İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars: “Mağusa iyi bir durumda değil. Şansımız varken Karpaz’ı koruyalım”

Eylemcileri dışarıya çıkarak selamlayan ve taleplerini dinleyen Bakan Ayşegül Baybars, ülkenin genelinin sorunları olduğunu, yıllarca sürdürülen politikanın kalkınmayı ve istihdamı sıkıntıya soktuğunu söyledi. Bucak hizmetlerinin en geç bir-iki ay içerisinde buraya geleceğini söyleyen Baybars, kimlik makinesi cihazlarının altyapısının bazı parçalarının beklendiğini söyledi.

Eylemcilerin Emirnamenin kaldırılması ve İmar Planı istemesi üzerine, “Mağusa iyi bir durumda değil. Hala şansımız varken Karpaz’ı korumalı, planlı kalkınma sağlamalıyız. Bunun için de zaman gerekiyor” dedi.

Baybars, 2020’de İmar Planı’na başlamayı hedeflediklerini, Mağusa, Yeniboğaziçi ve İskele İmar Planı’nın bitmek üzere olduğunu kaydetti.

Baybars, Emirname’de hedeflerinin “Karpaz bölgesi için eko-agro turizmde bir miktar iyileştirme, Yenierenköy’de de bazı alanların imara sağlıklı bir şekilde açılması” olduğunu belirtti.

Emirname değişikliği ile ilgili olarak Baybars, uzmanların bölgeye ancak Eylülde gelebileceğini söyledi.

Ulaştırma Bakanı Tolga Atakan: “Ülke genelinde dizi dizi yollar yapıldı da, Karpaz’a mı yapılmadı?”

Eylemciler Ulaştırma Bakanlığı’nın önüne gelerek çelenk bırakması ardından açıklama alamaması sonucu gergin anlar yaşandı. Ulaştırma Bakanı Tolga Atakan, eylemcilerin kızgın söylemleri ve gergin bekleyişleri ardından sadece Belediye Başkanı Emrah Yeşiılrmak, Meclis Üyeleri ve muhtarları kabul ederek açıklama yaptı.

Yeşilırmak’ın Karpaz bölgesindeki yolların bozuk durumda olduğunu söylemesi ve radar olmadığına değinmesi üzerine Bakan Atakan, bunların maliyet gerektirdiğini vurguladı.

Atakan, “Tüm ülkeye yol yapıldı da Karpaz’a yapılmadı deseniz haklısınız. Ama ne yazık ki tüm yollarımız kötü durumda. Durumu pek de iyi olmayan yollarımız, bu seneki yoğun yağışla daha kötü hale geldi. Birçok çalışmayı ekonomik kriz yüzünden iptal ettik ve bunlardan biri de Dipkarpaz’daki manastırın yoludur. Dipkarpazla ilgili hazırladığımız dosya elimizdedir. Maliye Bakanlığı’ndan kaynak aktarılmadıkça bir şey yapamayız” dedi.

Dipkarpaz-Apostolos Andreas, Çayırova- Dipkarpaz, köy bağlantı yolları yama işleri için Maliye Bakanlığından bloke talebinde bulduklarını ve kaynak beklediklerini belirten Atakan, 2018’de üç proje iptal edilerek Kaleburnu Sipahi yolunun yapıldığını kaydetti.

Erenköy Belediyesi Asbaşkanı Küfi Tulga söz hakkı alarak, Karpaz’daki eşeklerin birçoğunun korumalı çitlerde bulunmadığını ve trafikte büyük sıkıntı yarattığını dile getirdi. Eşeklerin de sit alanına alınmasını veya başka bir çözüm bulunmasını talep ederek, kazaya sebebiyet verdiklerinden şikayet etti.

Sağlık Bakanı Pilli: “Karpaz’da sağlık hizmetini etkinleştirmek için çalışacağız”

Sağlık Bakanı Ali Pilli de eylemcilerle Bakanlık kapısında görüştü. Eylemcilerin doktor eksikliği ve sağlıktaki yetersizlik şikayetlerini dinleyen Pilli, en kısa zamanda çalışma yapacaklarını dile getirdi.

Eylemcilere “Hastane konusunda söz veremeyeceğim ama sağlık hizmetini etkinleştireceğimizi belirtmek isterim” şeklinde konuştu.

Bakan Pilli kalıcı çözümler üzerinde çalıma yaptığını, bayramdan sonra Karpaz’la ilgili ön bilgi vereceğini söyledi.

Eylem Başbakanlık’ta son buldu…

Başbakan Ersin Tatar’ın Belediye Başkanı Emrah Yeşilırmak ve bazı temsilcileri Başbakanlığa kabul etmesi üzerine basına açık toplantı düzenlendi. Yeşilırmak, Bakanlıklarda dile getirdiği sorunları Başbakan’a aktardı, acilen harekete geçilmesini talep etti. Eylemcilerin taleplerini dinleyen Tatar, “Karpaz bölgesi unutulmuş değildir. Bölgenin kalkınması ve daha iyi hizmet alması için gereken her şeyi yapacağız. Ancak yapılanların da göz ardı edilmemesi gerektiğine inanıyorum” dedi.

Yeşilırmak, Karpazlıların taleplerinin ‘yapılamayacak şeyler’ olmadığını vurgulayarak, hükümetin ‘zaten böyle bir hizmeti vermekle yükümlü olduğunu hatırlattı, “Sadaka istemiyoruz, hizmet talep ediyoruz” şeklinde konuştu.

Görüşme sonrası eylem sona erdi.

Karpazlı eylemciler ne dedi?

Pınar Körük: “Ben işsizim, otellere başvuruda bulundum ama kabul edilmedim çünkü daha ucuza çalışsın diye üçüncü ülkelerden işçi getiriyorlar”

“Emirname’nin kalkmasını istiyoruz. Daha fazla inşaat yapılmasını, bölgenin kalkınmasını istiyoruz. Ben işsizim, otellere başvuruda bulundum ama kabul edilmedim çünkü daha ucuza çalışsın diye üçüncü ülkelerden işçi getiriyorlar. Sağlık hizmeti alamıyoruz, yollarımız bozuk. Biz Karpaz’ın yok olmasını istemiyoruz. Sadece seçimde değil, normal zamanda da gelip dertlerimizi dinlesinler istiyoruz”

Yusuf Mutlu: “Emirname’nin kalkmasını ve imar planının yapılmasını istiyoruz”

“Karpaz bölgesinde Emirname’nin kalkmasını ve imar planının yapılmasını istiyoruz. Gençlerimiz ev yapamıyor. Doğal sit alanı diye izin vermiyorlar. Bizim isteğimiz çarpık yapılaşma değil… Düğün salonumuz bile yok. Sosyal aktivitelerimizi gerçekleştiremiyoruz.”

Cennet Talay: “Üniversiteye gitmek istiyorum ama mesafe yüzünden mecburen açıktan okuyorum”

“Hükümetin bize sahip çıkmasını istiyoruz. Vergilerimiz kadar arabalarımıza yolların bozukluğu yüzünden gelen zararları ödüyoruz. Doktorlarımız yok, dişçimiz istifa etti. Bölgemizde üniversite yok. Devamlı yol parası veya Mağusa’da kira ödemek zorundayız. Eğitim ve sağlık sektörünün gelişmesini istiyoruz. Ben iki çocuk annesiyim ve çalışmıyorum. Üniversiteye gitmek istiyorum ama mesafe yüzünden mecburen açıktan okuyorum. Yetkililer sesimizi hiçbir şekilde duymuyor. Sadece seçim zamanı geliyorlar”

Sevgi Ramazan: “Röntgen odamız var, içinde doktor yok, fizik tedavici yok, dişçi yok…”

“Sağlık ocağımız var, içinde dahiliyeci dışında birisi yok. O da sayılı günlerde geliyor. Röntgen odamız var, içinde doktor yok, fizik tedavici yok, dişçi yok… Acile gitsen doktor senden sonra geliyor. Biz bu şekilde yaşamaktan sıkıldık. Sağlık hizmetlerini alamıyoruz.”