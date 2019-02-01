Dipkarpaz'da yaşanan sorunlarla ilgili Belediye Başkanı, Belediye Meclis Üyeleri, Muhtarlar, Siyasi Parti Temsilcileri ve İhtiyar Heyeti, Belediyeler Birliğinde toplantı düzenliyor.

Dipkarpaz Belediye Başkanı Suphi Coşkun öncülüğünde düzenlenen basın toplantısında bölgedeki sağlık alanında yaşanan sorunlara dikkat çekildi.

Coşkun özetle şunları söyledi;

"Bölgenin Can damarı olan 3 konuyu ele almak ve belediyemizden söz etmek istiyorum: Belediyeye göreve geldiğim beş yıldan bu yanadır 1 kişi istihdam ettik. İşsizliğin hat safhada olduğu bir bölgede gelirimizi yüzde 60'lara çıkardık. Bölgemiz nüfus azalmasına gidiyor, bu adada 69 kültürle beraber yaşıyoruz. Eğitim ve sağlık alanına çok önem veriyoruz. Bizim de diğer bölgeler gibi anayasal haklarımız var. Ortaokulunuz 18 öğretmen yerine 6 öğretmenle eğitime başladı. Aileme önümü kesiyor, neden öğretmen yok diyor. Diğer yanda Rum okulda 40'a 28 öğretmen var.

Eğitim, sağlık ve eşekler bizim üç önemli sorunumuz. Bu eşekler devletindir. Biz malımızla, canımızla bedel ödüyoruz. Orada uzakta olan köy bizimdir, haykırıyorum.

Gelmiş geçmiş tüm hükümetlerden şikâyetimiz var. Kimse adınızı duymadı, eşeklerin ve bitkilerin bile sahibi çıktı, bizim sesimizi duyan olmadı. Çocuk okutan bir aile 100 dönüm tarla ekiyor, eşekler bir gece girip 30 dönümünü maffediyor. O ailenin geliri uçup gidiyor. Eşeklerle ilgili böyle sıkıntılarımız var. Eşek kazasında 26 yaşında bir genci kaybettik, cenazesine benim dışımda hiçbir yetkili gelmedi."

Sağlık...

"Doktoru bırakın ebe görmedik, ambulansta doğum yapan insanım var. Haykırıyoruz, Dipkarpaz deyince sadece eşeklerle anılmayalım, sadece endemik bitkilerle bilinmeyelim."

Eğitim

"Eğitim konusunda çok geri kaldık. Aynı gün içinde babamla amcamı kaybettim. İki cenaze aracı bölgeye gidiyor. Bir amca önümü kesti, bana sen başkansın ağlama dedi. Annem de beni dik dur diye uyardı. Evimin içinde 2 cenaze aracı dururken ben konuşuyor, helallik alıyor ama ağlayamıyorum."

"Doktora da eğitime de ulaşımımız çok zordur. 2010 yılında dört yaşında böbrek rahatsızlığı olan bir kız çocuğunu, Cansu’yu polis arabasına koyup Erenköy’e götürüyorlar. O sırada arabada ölüyor. Biz bunları yaşıyoruz."

Bölgede hayatını kaybeden birçok vakadan örnek gösteren Coşkun, "başkan olmuşuz olmamışız ne yazar. Artık duyun, Karpaz’da sadece deniz, eşek ve bitki yoktur, insan da vardır."

"İnsanlar bölgemizde doktor ve öğretmen istemeyi unuttu. Yasal çerçevede halkımla yaşamak istiyorum. Halkımı sürekli çevreye, doğaya karşı uyarıyorum. Bugün Dipkarpaz’ın sahili çevresi korunduysa onu da halk korudu. Biz doğaya bu kadar önem verirken diğer yandan doldurulan denizleri görüyoruz. Tüm yasallıklar Dipkarpaz'da mı geçerli? Artık bilin ki konuşan bir halk var. Artık konuşacağız."