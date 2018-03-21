Karpaz'dan Baf'a BARIŞA ADIMLAR

Avustralya’da yaşayan barışsever Kıbrıslılar Dr. Yalçın Adal ve Stavros Georges, Birleşik Kıbrıs için Barış Yürüyüşü yapmak üzere adaya geldi. Bugün başlayacak yürüyüş öncesinde YENİDÜZEN’e konuştular: “Dağları aşıp ‘barış’ dileyeceğiz”

Didem MENTEŞ

Avustralya’dan gelen 2 Kıbrıslı yurtsever, Birleşik Kıbrıs için ‘Barış Yürüyüşü’ne bugün başlıyor. Kıbrıslı Türk Dr. Yalçın Adal ve Kıbrıslı Rum Stavros Georges, adada çözümün gerçekleşmesi için Karpaz’dan, Baf’a kadar 16 gün sürecek yürüyüş için start verdi.

Kıbrıs’ın en doğusundaki Zafer Burnu’ndan bugün yola çıkarak, 5 Nisan’da güney doğudaki Afrodit kayalıklarına kadar 400 kilometrelik mesafeyi kat edecek olan ikilinin yürüyüşü, Gift A Dream Foundation film ekibi tarafından da kayıt altına alınacak.

Kıbrıs’ın doğa ve tarihi güzelliklerini keşfederek dünyaya duyurmak için belgesel haline dönüştürülecek olan yürüyüş, Hindistanlı yönetmen Jaypaul Anand tarafından yönetilecek.

Kıbrıs’ın güzelliklerini dünyaya duyuracaklar

Kıbrıs’ın yeniden birleşmesi için dağ ova demeden 16 gün boyunca yürüyecek olan Adal ve Georges, yolculuk boyunca Kıbrıs Kraliçesi’nin 101’inci penceresinin efsanesini keşfetmeyi hedefliyor. Yürüyüşün insanlığı ve adadaki tüm insanların kültürel çeşitliğini yansıtmayı da amaçlarken, Regina’nın 101’nci pencereden Kıbrıs’ın cennetini görmek ve dünyaya ‘barış’ı duyurmak istiyorlar.

Karpaz’dan bu sabah 6:00’da başlayacak yürüyüş öncesinde YENİDÜZEN, Kıbrıslı Türk Dr. Yalçın Adal ve Kıbrıslı Rum Stavros Georges ile bir araya geldi.

Kıbrıslı Türk Dr. Yalçın Adal ve Kıbrıslı Rum Stavros Georges, adada çözümün gerçekleşmesi için Karpaz’dan, Baf’a kadar 16 günlük yolculuğa çıkacak

“101’inci evi bulup ‘barış’ dileyeceğiz”

YENİDÜZEN: Barış Yürüyüşü yapma fikri nasıl oluştu?

Yalçın ADAL: “2005 yılında Kıbrıs’a gelmek için yola çıkacağımda havaalanında Ahmet dayıma Kıbrıs’tan bir şey ister mi diye sordum. Dayım da bana ‘101 evlere git barış olsun da memleketime geri yerleşeyim’ dedi. Ben Kıbrıs’a geldiğim zaman 101 evlerin nerede olduğunu sordum. Bazılar St. Hilarion bazıları da Kantara’da olduğunu söyledi. Ben de bu efsaneyi tam öğrenmek istedim. Neden 101’inci evden bağırırsan istediğin gerçekleşir merak ettim. Bunu araştırdıktan sonra Kıbrıs İçlerine Yürüyüş isimli kitabı okudum. Araştırmacı- yazar bir İngiliz’in de kitabında da 101 evlerden bahseder. Kıbrıs Kraliçesi’nin 101’inci odasının penceresinde baktığı zaman ve bağırdığında her istediği yerine gelirdi. Ben de bu kitabı okuduktan sonra Kıbrıs’ı yürümek istedim. Avustralya’daki arkadaşım Stavros da 2005’te Kıbrıs’taydı ve ona da 101’inci evi sormuştum. Stavros’a birlikte 101’inci evi bulursak pencereden ne haykıracağını sordum. O da ‘inanırım ki bir gün din, dil, ırk ayrımı yapmadan Kıbrıs halkları birlikte yaşayacak’ demişti. O dönem benim içimde bir şey kalmıştı ve birlikte etki edecek güzel bir değişiklik yapabiliriz diye düşündüm. Bundan 12 ay evvel yürümeye karar verdim.

Arkadaşım Stavros’u aradım ve benimle birlikte yürümek isteyip istemediğini sordum. Belki 101’inci evi birlikte buluruz dedim. Ben 2005’te geldiğimde Kıbrıs’ı küçük bir belgesel yapmıştım. Bunu geliştirmek için de bu yürüyüş ile birlikte bunu nasıl geliştirebileceğimizi düşündük. Baş kamerası ve cep telefonu gibi cihazları düşündük ama vazgeçtik. Belki halktan para toplayıp iyi bir filmci bulursak, hem yürüdüğümüz yolu hem 101’inci ev efsanesini anlatarak kayıt altına alabileceğimizi düşündük.

Ben aileme de bu konuyu aktardım. Annem ve babam da büyük destek verdi”

“2005 yılında Kıbrıs’a gelmek için yola çıkacağımda havaalanında Ahmet dayıma Kıbrıs’tan bir şey ister mi diye sordum. Dayım da bana ‘101 evlere git barış olsun da memleketime geri yerleşeyim’ dedi. Ben Kıbrıs’a geldiğim zaman 101 evlerin nerede olduğunu sordum. Bazılar St. Hilarion bazıları da Kantara’da olduğunu söyledi. Ben de bu efsaneyi tam öğrenmek istedim. Neden 101’inci evden bağırırsan istediğin gerçekleşir merak ettim. Bunu araştırdıktan sonra Kıbrıs İçlerine Yürüyüş isimli kitabı okudum. Araştırmacı- yazar bir İngiliz’in de kitabında da 101 evlerden bahseder. Kıbrıs Kraliçesi’nin 101’inci odasının penceresinde baktığı zaman ve bağırdığında her istediği yerine gelirdi. Ben de bu kitabı okuduktan sonra Kıbrıs’ı yürümek istedim. Avustralya’daki arkadaşım Stavros da 2005’te Kıbrıs’taydı ve ona da 101’inci evi sormuştum. Stavros’a birlikte 101’inci evi bulursak pencereden ne haykıracağını sordum. O da ‘inanırım ki bir gün din, dil, ırk ayrımı yapmadan Kıbrıs halkları birlikte yaşayacak’ demişti. O dönem benim içimde bir şey kalmıştı ve birlikte etki edecek güzel bir değişiklik yapabiliriz diye düşündüm. Bundan 12 ay evvel yürümeye karar verdim. Arkadaşım Stavros’u aradım ve benimle birlikte yürümek isteyip istemediğini sordum. Belki 101’inci evi birlikte buluruz dedim. Ben 2005’te geldiğimde Kıbrıs’ı küçük bir belgesel yapmıştım. Bunu geliştirmek için de bu yürüyüş ile birlikte bunu nasıl geliştirebileceğimizi düşündük. Baş kamerası ve cep telefonu gibi cihazları düşündük ama vazgeçtik. Belki halktan para toplayıp iyi bir filmci bulursak, hem yürüdüğümüz yolu hem 101’inci ev efsanesini anlatarak kayıt altına alabileceğimizi düşündük. Ben aileme de bu konuyu aktardım. Annem ve babam da büyük destek verdi” STAVROS: “Ben ülkem için hep bir şeyler yapmak, bir şeyler verebilmek istiyordum. Ülkemin doğusundan batısına kadar yürümek hayalimdi. Yalçın bana telefon ettiği zaman bunu fırsat bilerek, yürümeye karar verdim. Ben bu yürüyüşün bir şey değiştireceğine inanmıyorum ama oturup hiçbir şey yapmazsam hiçbir başarıya ulaşmazsın. Bu nedenle ben yapacağım, zamanımı da katarak bir şeyler olmasına ümit edeceğim. Bir hikaye anlatayım; küçük bir çocuk sahilde denize, ölmemeleri için kıyıya vuran deniz yıldızlarını atıyordu. Yanına gelen biri; ‘hepsi zaten ölecek hepsini attığın zaman ne değişecek’ demiş. Çocuk da son deniz yıldızını atarken, ‘ben bunu atayım yaşarsa yaşar’ demiş. Bu nedenle zor da olsa ben görevimi yerine getireyim dedim. Ailem de bana dua etti, yürüyüş için destek verdi. Onlar da barışı destekliyorlar. Ama benim için yürüyüşün insani boyutu önemlidir”



“Ben ülkem için hep bir şeyler yapmak, bir şeyler verebilmek istiyordum. Ülkemin doğusundan batısına kadar yürümek hayalimdi. Yalçın bana telefon ettiği zaman bunu fırsat bilerek, yürümeye karar verdim. Ben bu yürüyüşün bir şey değiştireceğine inanmıyorum ama oturup hiçbir şey yapmazsam hiçbir başarıya ulaşmazsın. Bu nedenle ben yapacağım, zamanımı da katarak bir şeyler olmasına ümit edeceğim. Bir hikaye anlatayım; küçük bir çocuk sahilde denize, ölmemeleri için kıyıya vuran deniz yıldızlarını atıyordu. Yanına gelen biri; ‘hepsi zaten ölecek hepsini attığın zaman ne değişecek’ demiş. Çocuk da son deniz yıldızını atarken, ‘ben bunu atayım yaşarsa yaşar’ demiş. Bu nedenle zor da olsa ben görevimi yerine getireyim dedim. Ailem de bana dua etti, yürüyüş için destek verdi. Onlar da barışı destekliyorlar. Ama benim için yürüyüşün insani boyutu önemlidir” YENİDÜZEN: Neden belgesel yapmak istediniz?

ADAL VE STAVROS: “Bu cennet vatanın kültürünü, insanını, dağlarını, kırsal bölgelerini, masallarını, Kraliçe Regina’nın mitlerini paylaşmak istiyoruz. Bu dondurulmuş soruna dikkati çekmek, olumlu, ileriye , geleceğe ümitle bakan, Birleşik bir Kıbrıs görmek için yürüyeceğiz. Kıbrıs adasında, insanlığı, çok kültürlülüğü kutlamak istiyoruz. Yeni nesil Kıbrıslıyı gelecek için ümitlendirmek istiyoruz. Bu imkansız değildir. Belgesel, dünyanın her köşesindeki milyonlarca insana ulaşıp, şu evrensel mesajı iletmemize yarayacaktır. "Yaş, renk, ırk, cinsiyet, din farkı gözetmeksizin, özgürce yaşayabilmeliyiz.

Zafer Burnu’ndan bugün yola çıkarak, 5 Nisan’da güney doğudaki Afrodit kayalıklarına kadar 400 kilometrelik mesafeyi kat edecek olan ikilinin yürüyüşü, Gift A Dream Foundation film ekibi tarafından takip edilerek belgesel haline dönüştürülecek

“Dağlardan geçerken zorlanacağız ama çözüm için bunu yapacağız”

YENİDÜZEN: Çalışmalar nasıl başladı?

Y. ADAL: Avustralya’da Stavro ile internet üzerinden sürekli görüştük. 1 yıla yakın proje üzerinde görüştük. Ne yapacağımız, ne kadar yürüyeceğimiz, nerede dinleneceğiz nerede kalacağımıza kadar her ayrıntıyı değerlendirdik. Aslında bu yürüyüş bizim limitimizi geçer. Ben çok hazırlık yaptım. Çok zorluk yaşayacağımızı biliyoruz. Çünkü ilk günümüz 35 kilometre olacak. Düz yolda değil dağlardan ve ovalardan geçeceğiz. Ortalama günlük 25 kilometre olacak. Dağlardan geçerken zorlanacağız ama çözüm için barış için bunu yapacağız. Dağlardan gitme sebebimiz de birçok tarihi yerin önemini anlatmak, dünyaya tanıtmak hedefimizdir. Bunun içi bazen 35 kilometre yürümek zorunda kalacağız. Adanın en uç noktası olduğu için Zafer Burnu’ndan yürümeye başlayacağız. Apostolos Andreas’dan geçerek deniz kıyılarından geçeceğiz ki Kıbrıs’ın o güzelliklerini ve tarihi değerlerini atlamadan geçeceğiz.



Avustralya’da Stavro ile internet üzerinden sürekli görüştük. 1 yıla yakın proje üzerinde görüştük. Ne yapacağımız, ne kadar yürüyeceğimiz, nerede dinleneceğiz nerede kalacağımıza kadar her ayrıntıyı değerlendirdik. Aslında bu yürüyüş bizim limitimizi geçer. Ben çok hazırlık yaptım. Çok zorluk yaşayacağımızı biliyoruz. Çünkü ilk günümüz 35 kilometre olacak. Düz yolda değil dağlardan ve ovalardan geçeceğiz. Ortalama günlük 25 kilometre olacak. Dağlardan geçerken zorlanacağız ama çözüm için barış için bunu yapacağız. Dağlardan gitme sebebimiz de birçok tarihi yerin önemini anlatmak, dünyaya tanıtmak hedefimizdir. Bunun içi bazen 35 kilometre yürümek zorunda kalacağız. Adanın en uç noktası olduğu için Zafer Burnu’ndan yürümeye başlayacağız. Apostolos Andreas’dan geçerek deniz kıyılarından geçeceğiz ki Kıbrıs’ın o güzelliklerini ve tarihi değerlerini atlamadan geçeceğiz. YENİDÜZEN: Yürüyüş için nasıl hazırlıklar yaptınız?

Y.ADAL: “Ben çok hazırlık yaptım, antrenman yaptım. Avustralya’da dağlık alanda 30 kilometre yürüdüm. Sırtımda 12 kilo ağırlığında içi dolu çanta taşırdım. Dağın üzerinde yürüyerek aşağılara çıkıp, inerdim. Olduğum yerde 1000 tane merdiven olan yerin basamaklarından sürekli çıkıp inerdim ve sonra yeniden eve geri dönerdim. Her gün yavaş yavaş kilometre miktarını artırarak yürürdüm.

Stavros ile birlikte hiç çalışma yapamadık çünkü kaldığımız yerler arasında 2000 kilometrelik mesafe var. Ama Stavros ailesiyle birlikte Melbourne gelerek birlikte Kıbrıs yemeklerinden oluşan bir etkinlik yaptık. Konuşmalar gerçekleştirdik. Aynı etkinliği Stavros’un kaldığı şehirde de yaptık. Halka açık bir etkinlik düzenledik. Onların bize yardımcı olmasını sağladık ve onlara amacımızı anlattık.

“Ben çok hazırlık yaptım, antrenman yaptım. Avustralya’da dağlık alanda 30 kilometre yürüdüm. Sırtımda 12 kilo ağırlığında içi dolu çanta taşırdım. Dağın üzerinde yürüyerek aşağılara çıkıp, inerdim. Olduğum yerde 1000 tane merdiven olan yerin basamaklarından sürekli çıkıp inerdim ve sonra yeniden eve geri dönerdim. Her gün yavaş yavaş kilometre miktarını artırarak yürürdüm. Stavros ile birlikte hiç çalışma yapamadık çünkü kaldığımız yerler arasında 2000 kilometrelik mesafe var. Ama Stavros ailesiyle birlikte Melbourne gelerek birlikte Kıbrıs yemeklerinden oluşan bir etkinlik yaptık. Konuşmalar gerçekleştirdik. Aynı etkinliği Stavros’un kaldığı şehirde de yaptık. Halka açık bir etkinlik düzenledik. Onların bize yardımcı olmasını sağladık ve onlara amacımızı anlattık. STAVROS: “Ben yürüyüş için fazla bir şey yapmadım. Zaten spor yapıyorum. Dağlara çıkıp tırmanıyorum. Kıbrıs’ta yürüyeceğimiz mesafeyi ben zaman içerisinde çok yaptım. Parklarda, ovalarda yürüdüm. Avustralya, Kolombiya gibi dünyanın birçok yerinde uzun yürüyüşler yaptım”

Adal ve Stavros, Birleşik Kıbrıs için yola düşen, Kıbrıs’ın doğa ve tarihi güzelliklerini de dünyaya tanıtmak istiyor

“Barış istiyoruz diye haykıracağız”

YENİDÜZEN: 101’inci evi bulacağınıza inanıyor musunuz? Bulduğunuz zaman pencereden ne haykıracaksınız?

Y.ADAL: “İlk önce arkadaşlarımızın yazılı verdikleri mesajlarını okuyacağız. Biz de Stavros’un daha önce söylediği sözleri aktaracağız. Adanın yeniden birleşmesini dileyeceğiz. “Kıbrıs’ta barış istiyoruz” diye haykıracağım…

“İlk önce arkadaşlarımızın yazılı verdikleri mesajlarını okuyacağız. Biz de Stavros’un daha önce söylediği sözleri aktaracağız. Adanın yeniden birleşmesini dileyeceğiz. “Kıbrıs’ta barış istiyoruz” diye haykıracağım… STAVROS: “Ben 101’inci evi artık buldum. Benim oradan istediğim bir şey yok. Elime alacağım bir fırçayla farklı renkler değil tüm insanların eşit olduğu renge boyamaya inanıyorum. Pencereyi bulunca ‘Barış’ diye haykıracağım…

“Ne kadar zor olsa da liderler görüşmeye devam etsinler”

YENİDÜZEN: Birleşik Kıbrıs için yürüyeceksiniz. Ama Kıbrıslı liderlerin yürüttüğü müzakereler koptu. Kıbrıslı liderlere bir çağrınız var mı? Yürüyüşün bir etkisi olabilecek mi?

Y.ADAL: “Bizim yürüyüşümüzde de bazen dağlarda yokuş çıkan manzara güzeldir bazen de aşağı inen o güzelliği göremeyebilin. Yorulabiliyorsun… Liderler de durmasın, görüşmeye devam etsin. Bu süreç halkla birlikte başarılabilir. Ne kadar zorluk olursa olsun görüşmeye devam etsinler, bizler de yürümeye devam edelim…”

“Bizim yürüyüşümüzde de bazen dağlarda yokuş çıkan manzara güzeldir bazen de aşağı inen o güzelliği göremeyebilin. Yorulabiliyorsun… Liderler de durmasın, görüşmeye devam etsin. Bu süreç halkla birlikte başarılabilir. Ne kadar zorluk olursa olsun görüşmeye devam etsinler, bizler de yürümeye devam edelim…” STAVROS: “Değişim uzun zaman alır. Her atılacak adım bunun için önemlidir. İnanıyorum ki bizim yürüyüşümüz bir yerde birilerini etkileyecek. Benim emelim insanlara ulaşmak. Bu nedenle bu iş adım adım olacak. Yarın hemen bir değişim olamaz ama bunu benim çözüm için yapmam lazım”



“Değişim uzun zaman alır. Her atılacak adım bunun için önemlidir. İnanıyorum ki bizim yürüyüşümüz bir yerde birilerini etkileyecek. Benim emelim insanlara ulaşmak. Bu nedenle bu iş adım adım olacak. Yarın hemen bir değişim olamaz ama bunu benim çözüm için yapmam lazım” YENİDÜZEN: Son söylemek istediğiniz bir şey var mı?

Y.ADAL: “Gerçekleştireceğimiz yürüyüşe Avustralya Hükümeti ve Avustralya’nın Kıbrıs Yüksek Komiseri de yürüyüşümüze destek veriyor. Yürüyüşün güven içerisinde rahatlıkla geçmesini diliyor. Ayrıca Avustralya Dışişleri Bakanı Müsteşarı ile görüştük, onlar da destek veriyorlar. Ayrıca Avustralya’nın ana muhalefet partisi ikinci başkanı ile de görüştük, desteklerini belirttiler. Barış yürüyüşü hakkında www.facebook.com/CyprusEast2West/ adresinden ayrıntılı bilgilere ulaşabilirler”

Yürüyüş programı şöyle:

1.Gün: 21 Mart, Apostolos Andreas-Dipkarpaz 28,1 km

2.Gün: 22 Mart, Dipkarpaz, Avtepe’den Ayios Symeon’a 26 km

3.Gün: 23 Mart, Avtepe’den Balalan/Platanissos 18,1 km

4.Gün: 24 Mart, Balalan Kantara’ya 27,4 km

5.Gün: 25 Mart, Kantara’dan Tatlısu’ya 26,8 km

6.Gün: 26 mart Tatlısu- Görneç 29,6 km

7.Gün: 27 Mart, Görneç- Buffovebto 22,2 km

8.Gün: 28 Mart, Buffovebto-St. Hilarion 23,3 km

9.Gün: 29 Mart, Lefkoşa Aziz Hilarion 23,3 km

10.Gün: 30 Mart, Lefkoşa Dinlenme Günü

11.Gün: 31 Mart, Lefkoşa Palaiometocho’ya 23,3 km

12.Gün: 1 Nisan, Palaiometocho’dan Flasou’ya 34,7 km

13.Gün: 2 Nisan, Flasou, Pano Amiantos 20,1 km

14.Gün: 3 Nisan Panoları Paltres’e 15,8 m

15.Gün: 4 Nisan Panoları, Salamiou’yu 23,1 km

16.Gün: 5 Nisan Salamiou, Afrodit Kayaları 33 km