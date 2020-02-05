"İkamet ve Vizeler Tüzüğü”nden kaynaklandığı tahmin edilen yeni gelişme, Kıbrıslı Rumları da etkiledi.

POLİTİS gazetesinin haberine göre Karpaz’a geri dönen çok sayıda genç Kıbrıslı Rum, ekim ayından bu yana “ikamet belgeleriyle” ilgili yeni uygulamasından ötürü sorunlarla karşılaşıyor.

Gazeteye göre, bu sorun kuzeydeki yeni bir “yasal düzenleme” ile dört ay önce başladı.

POLİTİS gazetesi başlangıçta Türkiye ve diğer yabancı ülke yurttaşlarına yönelik amaçlanan yeni bir tüzüğün, kuzeye dönmeyi seçen Kıbrıslı Rumlar’ı da etkilediğini, söz konusu Kıbrıslı Rumlar’ın kuzeyde doğup büyümüş olan şahıslar olduğunu kaydetti.

Politis gazetesi “Kuzeyde ikamet kartı” için başvuru yapmış olan ve yanıt bekleyen Kıbrıslı Rumlar’ın bu yeni uygulamadan etkilendiğini, etkilenen Kıbrıslı Rum sayısının 50-60 civarında olduğunu belirtti.

Gazete yaklaşan Kıbrıslı Türk liderlik seçimleri nedeniyle “otoritelerin hızlı hareket etmekte zorluk yaşadıklarını” belirtti ve kuzeyde yaşayan Kıbrıslı Rumlar’ın çoğunluğunun bu durumdan etkilenmediğine dikkati çekti.

POLİTİS gazetesinin radyosuna demeç veren Kıbrıs Dışişleri Bakanı Hristodulidis, hükümetin bu sorunun bilincinde olduğunu, Birleşmiş Milletler’le bu konuda iletişim içinde olduğunu kaydetti.

Dışişleri bakanı, bazı Kıbrıslı Rumlar’dan Kıbrıslı Türk yetkililerin barikatı geçerken ceza ödemelerinin talep edildiğini de kaydetti.

Gazete bu yeni uygulamayla ilgili kuralların tam olarak net olmadığını, bazı kaynakların gazeteye geçmişte insanların kuzeyde 90 gün kalabildiğini ancak bunun artık mümkün olmadığını söylediklerini yazdı.

Gazete bazı insanlardan kuzeyde kaldıktan sonra güneye geçtikleri zaman 45 gün güneyde kaldıktan sonra kuzeye dönmelerinin istendiğini, bunun da örneğin Dipkarpaz’da öğretmenlik yaşan Kıbrıslı Rumlar’ı etkilediğini yazdı.

Politis, başlangıçta bu yeni uygulamalardan Kıbrıslı Rumlar’ın muaf tutulmasının öngörüldüğünü ancak bunun gerçekleşmediğini de belirtti.

İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars, bir süre önce, Yenidüzen’in bu yöndeki sorusuna, “Karpaz’daki Kıbrıslı Rumlar ve maronitlere yönelik mavi kimlik uygulaması olduğunu” belirtmiş, sürekli ikamet eden bu kişilerin yeni tüzükten etkilenmeyeceğini belirtmişti.